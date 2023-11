Tabang sa Japan nga $6.8M sa BARMM importante alang sa pag-uswag sa rehiyon - PBBM

DAVAO CITY (PIA Davao Region) — Gipasiugda ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., nga ang $6.8 milyones nga tabang gikan sa gobyerno sa Japan ngadto sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) adunay dakong papel sa kalampusan ug kalamboan sa rehiyon.

Namulong atol sa unang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) Local Legislative General Assembly sa Davao City niadtong Nobyembre 14, 2023 si Presidente Marcos, kinsa mitaho nga ang tabang usa sa mga deal nga nakuha sa Pilipinas atol sa bag-ohay nga pagbisita ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa Pilipinas, diin kini mapuslanon sa pagpalambo sa imprastraktura ug pagtubag sa kalamidad sa BARMM.

“During the recent visit of Prime Minister Fumio Kishida of Japan, we signed and exchanged the Diplomatic Notes on the Non-Project Grant Aid for the acquisition of 6.8 million dollars worth of construction equipment for road network improvement and disaster quick response operations in BARMM,” tipik sa pamulong ni President Marcos.

Dugang pa ni Presidente Marcos Jr., nga samtang nagpadayon siya sa iyang pagbiyahe sa gawas sa nasud nga nangita og mga oportunidad sa pagpamuhunan, ang suporta alang sa pagpauswag sa BARMM usa sa iyang mga nag-unang prayoridad.

Nasayran nga ang iyang mga pagbisita sa mga nasud sa Islam nagbunga og paborableng mga tubag gikan sa ilang mga gobyerno, nga nag-ingon nga silang tanan misaad sa pagsuporta ug magpadayon sa pagsuporta sa BARMM.

“We have continued in our contacts around—in the trips that I have taken for the government, especially when we are talking to Malaysia; when we are talking to other Islamic countries, we continue to remind them that BARMM still needs their support,” dugang sa pangulo.

Ang Presidente nag-ingon nga kini nga mga inisyatiba usa sa mga lakang nga ilang gihimo karon aron "pag-abut sa usa ka bag-ong panahon diin ang BARMM mahimong usa ka nagdan-ag nga suga sa malungtarong kalamboan sa Mindanao ug sa ubang bahin sa Pilipinas."

Siya midugang nga tungod kay kini nga mga lakang nahimo na, iyang gipamatud-an ang iyang lig-on nga pasalig sa pagpadayon niini nga mga paningkamot alang sa kalampusan sa nasud, ilabi na sa BARMM.

Samtang, ang gobyerno sa BARMM nalipay sa suporta ug tabang nga nadawat niini sa nasudnon ug internasyonal, labi na ang mga grants gikan sa gobyerno sa Japan.

Si Vice Mayors’ League of the Philippines - BARMM President ug Vice Mayor sa Lugus, Sulo, Almedzar Hajiri, niingon nga dako og ikatabang ang tabang sa ilang rehiyon labot sa pagpalambo sa imprastraktura ug mga programa sa panginabuhian alang sa ilang katawhan.

Si Hajiri midugang nga ang Presidente mipasalig kanila sa dili matarug nga suporta sa iyang administrasyon sa tanan nilang mga plano ug proyekto para sa BARMM ug sa katawhan niini.

“Lahat, kung anumang kailangan ng BARMM na dapat tutukan na priority project, tutulong po sya (President Marcos),” ingon ni Hajiri. (Uban sa taho ni Edith Talindan-Isidro, PIA-Davao)