wegotmail: Ang ligtas na paaralan ay responsibilidad ng lahat

DAPAT alam ng mga guro, school personnel, estudyante, magulang, LGU, at buong komunidad kung paano iiwas sa panganib, paano tutugon kapag may banta, at paano tutulungan ang school community na makabangon pagkatapos ng isang insidente.
Ito ang layunin ng panukala nating School Safety Act: magkaroon ng malinaw at komprehensibong sistema para sa kaligtasan ng ating mga paaralan.
Hindi lang ito tungkol sa pagresponde kapag may nangyari. Kasama rito ang paghahanda sa emergencies at disasters, mental health at psychosocial support, digital safety, at proteksyon para sa ating mga guro at school personnel.
Dahil ang paaralan ay hindi lang lugar para matuto. Dapat lugar din itong panatag ang mga magulang na ligtas ang kanilang mga anak.
Kapag buhay at kaligtasan ng ating mga anak ang nakataya, hindi puwedeng bahala na. Kailangan handa ang bawat paaralan at komunidad.
Pasado na ang School Safety Act sa Senado. Umaasa tayong mamadaliin din sa Kamara ang pagbuo at pagpasa ng kanilang bersyon para tuluyan na itong maisabatas.
IPASA ANG SCHOOL SAFETY ACT!
- Sen. Bam Aquino
Committee on Basic Education