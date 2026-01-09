CSFP water district di pa maayos H2O

Sa kabila ng pamamahala ng City of San Fernando sa water district di pa rin maayos ang tubig na dumadaloy sa mga giripo.
Matatandaan noong nakaraang taon sinuspinde ni City Mayor Vilma Caluag ang Prime Water dahil sa mga reklamo ng konsyumer.
Ang mga reklamo ay ang manilaw nilaw, may amoy at mahina daloy ng tubig sa kanilang giripo.
Ilan taon na rin ang sakripisyung dinanas ng mga konsyumer ng Prime Water na pagmamay-ari ng Villar Family.
Kahit na nagrereklamo na ang mga konsyumer di pinapansin ng Prime Water. Sa halip patuloy pa rin ang kanilang operasyon.
At dahil dito, kabi kabila sektor lalo na ang Dateline ang bumabatigos sa Prime Water.
Sa huli nagising din si Mayor Caluag at sinuspende ang joint venture ng Prime Water.
Ngayon nasa pamamahala ng CSF ang water district di pa rin maayos ang pamamalakad nito.
Mahina, may amoy at kulay dilaw pa ang tubig dumadaloy sa mga giripo.
Sino ba ang General Manager at Operation manager ng CSF water district at hangga ngayon di pa rin maayos ang tubig? Nagtatanong lang po.