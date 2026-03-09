Manila

Diesel prices set to exceed P80/liter amid Middle East conflict

THE price of diesel will shoot up to over P80 per liter by the end of the week amid the ongoing conflict in the Middle East.

In their respective advisories, the following firms will implement a staggered price adjustments:

Pilipinas Shell 

*Diesel (total: P24.25 per liter)

March 10- P14.55 per liter

March 11- P7.30 per liter

March 12-P2.40 per liter

*Gasoline (total: P8.75 per liter)

March 10- P5.25 per liter

March 11- P2.65 per liter

March 12-P.85 per liter

*Kerosene (P36.00 per liter)

March 10- P21.60 per liter

March 11- P10.80 per liter

March 12-P3.60 per liter

Petron

*Diesel (total: P19.20 per liter)

March 10- P11.60 per liter

March 11- P3.80 per liter

March 12-P3.80 per liter

*Gasoline (total: P8.80 per liter)

March 10- P5.20 per liter

March 11- P1.80 per liter

March 12-P1.80 per liter

*Kerosene (P32.00 per liter)

March 10- P19.00 per liter

March 11- P6.50 per liter

March 12-P6.50 per liter

Total

 

*Diesel (total: P20.20 per liter)

March 10 and March 11- P10.10 per liter

*Gasoline (total: P10.20 per liter)

March 10 and March 11- P5.10 per liter

Chevron

*Diesel (total: P17.50 per liter)

March 10 to 16- P2.50 per liter/ day

*Gasoline (total: P7.00 per liter)

March 10 to 16- P1.00 pr liter/ day

*Kerosene (total: P38.50)

March 10 to 16- P5.50 per liter/ day

Jetti

 

*Diesel (total: P19.00 per liter)

March 8- P4.00 per liter/ day

March 9 to 13- P3.00 per liter/ day

*Gasoline (total: P9.00 per liter)

March 8, 10, 11- P2.00 per liter/ day

March 9,12, 13- P1.00 per liter/ day

Seaoil

*Diesel (total: P21.00-P23.00 per liter)

March 10 and 11- P10.50 per liter/ day

*Gasoline (total: P11.00 to P13.00 per day)

March 10 and 11- P5.50 to P6.50 per liter/ day

*Kerosene (total: P33.00 to P35.00 per liter)

March 10 and 11- P16.50 to P17.50 per liter/ day

By the end of the week, the price of gasoline in Shell stations will range from P60.85 to P69.15 per liter; diesel from P84.75 to P87.44 per liter and kerosene at around P122.67 per liter.

End price of fuel on other gas stations:

Petron

Diesel- P79.70 to P82.39 per liter

Gasoline- P60.90 to P69.20 per liter

Kerosene- P118.67 per liter

Total

Diesel- P80.70 to P83.39 per liter

Gasoline- P62.30 to P70.60 per liter

Chevron

 

Diesel- P78.00 to P80.69 per liter

Gasoline- P59.10 to P67.40 per liter

Kerosene- P125.17 per liter

Jetti

 

Diesel- P79.50 to P82.19 per liter

Gasoline- P61.10 to P69.40 per liter

Seaoil

Diesel- P81.50 to P86.19 per liter

Gasoline- P63.10 to P69.90 per liter

Kerosene- P119.67 to P121.67 per liter

(TPM/SunStar Philippines)

