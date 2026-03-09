Diesel prices set to exceed P80/liter amid Middle East conflict

THE price of diesel will shoot up to over P80 per liter by the end of the week amid the ongoing conflict in the Middle East.
In their respective advisories, the following firms will implement a staggered price adjustments:
Pilipinas Shell
*Diesel (total: P24.25 per liter)
March 10- P14.55 per liter
March 11- P7.30 per liter
March 12-P2.40 per liter
*Gasoline (total: P8.75 per liter)
March 10- P5.25 per liter
March 11- P2.65 per liter
March 12-P.85 per liter
*Kerosene (P36.00 per liter)
March 10- P21.60 per liter
March 11- P10.80 per liter
March 12-P3.60 per liter
Petron
*Diesel (total: P19.20 per liter)
March 10- P11.60 per liter
March 11- P3.80 per liter
March 12-P3.80 per liter
*Gasoline (total: P8.80 per liter)
March 10- P5.20 per liter
March 11- P1.80 per liter
March 12-P1.80 per liter
*Kerosene (P32.00 per liter)
March 10- P19.00 per liter
March 11- P6.50 per liter
March 12-P6.50 per liter
Total
*Diesel (total: P20.20 per liter)
March 10 and March 11- P10.10 per liter
*Gasoline (total: P10.20 per liter)
March 10 and March 11- P5.10 per liter
Chevron
*Diesel (total: P17.50 per liter)
March 10 to 16- P2.50 per liter/ day
*Gasoline (total: P7.00 per liter)
March 10 to 16- P1.00 pr liter/ day
*Kerosene (total: P38.50)
March 10 to 16- P5.50 per liter/ day
Jetti
*Diesel (total: P19.00 per liter)
March 8- P4.00 per liter/ day
March 9 to 13- P3.00 per liter/ day
*Gasoline (total: P9.00 per liter)
March 8, 10, 11- P2.00 per liter/ day
March 9,12, 13- P1.00 per liter/ day
Seaoil
*Diesel (total: P21.00-P23.00 per liter)
March 10 and 11- P10.50 per liter/ day
*Gasoline (total: P11.00 to P13.00 per day)
March 10 and 11- P5.50 to P6.50 per liter/ day
*Kerosene (total: P33.00 to P35.00 per liter)
March 10 and 11- P16.50 to P17.50 per liter/ day
By the end of the week, the price of gasoline in Shell stations will range from P60.85 to P69.15 per liter; diesel from P84.75 to P87.44 per liter and kerosene at around P122.67 per liter.
End price of fuel on other gas stations:
Petron
Diesel- P79.70 to P82.39 per liter
Gasoline- P60.90 to P69.20 per liter
Kerosene- P118.67 per liter
Total
Diesel- P80.70 to P83.39 per liter
Gasoline- P62.30 to P70.60 per liter
Chevron
Diesel- P78.00 to P80.69 per liter
Gasoline- P59.10 to P67.40 per liter
Kerosene- P125.17 per liter
Jetti
Diesel- P79.50 to P82.19 per liter
Gasoline- P61.10 to P69.40 per liter
Seaoil
Diesel- P81.50 to P86.19 per liter
Gasoline- P63.10 to P69.90 per liter
Kerosene- P119.67 to P121.67 per liter
(TPM/SunStar Philippines)