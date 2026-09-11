List of long weekends for 2027

THE public may plan their vacations ahead as Malacañang issued on Friday, September 11, 2026, the list of holidays for 2027.
Here is the list of long weekends by the end of 2026 until the end of 2027.
December 2026 to January 2027
December 30, 2026 (Wednesday) - Rizal Day (Regular Holiday)
December 31, 2026 (Thursday) - New Year’s Eve (Special Non-working Day)
January 1, 2027 (Friday) - New Year’s Day (Regular Holiday)
January 2 (Saturday)
January 3 (Sunday)
March 2027
March 25 - Maundy Thursday (Regular Holiday)
March 26 - Good Friday (Regular Holiday)
March 27 - Black Saturday
March 28 - Easter Sunday
April 2027
April 9 (Friday) - Araw ng Kagitingan (Regular Holiday)
April 10 (Saturday)
April 11 (Sunday)
August 2027
August 28 (Saturday)
August 29 (Sunday)
August 30 (Monday) - National Heroes Day (Regular Holiday)
October 2027 to November 2027
October 30 (Saturday)
October 31 (Sunday)
November 1 (Monday) - All Saints’ Day (Special Non-working Day)
November 2 (Tuesday) - All Souls' Day (Additional Special Non-working Day)
December 2027 to January 2028
December 24 (Friday) - Christmas Eve (Additional Special Non-working Day)
December 25 (Saturday) - Christmas Day
December 26 (Sunday)
December 30 (Thursday) - Rizal Day (Regular Holiday)
December 31 (Friday) - New Year’s Eve (Special Non-working Day)
January 1, 2028 (Saturday) - New Year’s Day (Regular Holiday)
January 2, 2028 (Sunday)
The Palace also declared the following holidays:
May 1 (Saturday)- Labor Day (Regular Holiday)
June 12 (Saturday)- Independence Day (Regular Holiday)
November 30 (Tuesday)- Bonifacio Day (Regular Holiday)
August 21 (Saturday)- Ninoy Aquino Day (Special Non-working Day)
December 8 (Wednesday)- Feast of the Immaculate Conception of Mary (Special Non-working Day)
February 25 (Thursday)- EDSA People Power Revolution Anniversary (Special Working Day)
February 6 (Saturday)- Chinese New Year (Additional Special Non-working Day)
(TPM/SunStar Philippines)