Marcos signs into law measure for BSKE postponement

PRESIDENT Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. signed into law a measure postponing the 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE).
In a Facebook post on Friday, September 25, 2026, Marcos announced the signing of Republic Act No. 12326, which also adjusts the terms of incumbent barangay and SK officials to a fixed five years.
“Ang dagdag na panahon sa panunungkulan ay dagdag na panahon para maglingkod. Malinaw ang ating inaasahan sa ating mga kasalukuyang opisyal. Gamitin ang panahong ito upang mas pagbutihin ang serbisyo, tapusin ang mga nasimulang programa at mas tutukan ang pangangailangan ng bawat komunidad, pamilya at kabataan,” he said.
“Hindi ito dagdag na panahon sa puwesto. Dagdag itong panahon ng pananagutan sa taumbayan,” he added.
Under the measure, the next BSKE was moved to November 13, 2026.
Incumbent officials will remain in office until their successors are elected and qualified. (TPM/SunStar Philippines)