LAC nasagmuyo bahin ni Kawhi

Nasagmuyo ang Los Angeles Clippers nga gitangtang ang ilang pambatong si Kawhi Leonard sa lineup sa Team USA nga mokombati sa nagkaduol nga Paris Olympics.

Nakadesisyon ang USA Basketball niini bisan giklaro ni Leonard nga naalim na ang angol sa iyang tuhod.

“It was USAB’s call, and I was, quite frankly, very disappointed with the decision,” matod ni Clippers general manager Lawrence Frank.

“Kawhi wanted to play. We wanted him to play.”

Gikuhang puli ni Leonard mao si Derrick White sa Boston Celtics. / AP