Leonard gipulihan ni white

Tinguha gyud unta sa Team USA nga kuhaon si Kawhi Leonard alang sa ilang kampanya sa 2024 Paris Olympics apan human nila nakita ang pagduwa niini sa upat ka mga adlaw nga training camp sa Las Vegas, ilang naamguhan nga kinahanglan nila og kausaban.

Mao sab kini ang panan-aw sa mismong team ni Leonard sa National Basketball Association (NBA) nga mao ang Los Angeles Clippers.

Nakadesisyon ang Team USA nga tangtangon si Leonard sa ilang puwersa tungod kay tataw nga dili pa siyento porsiyento ang kaandam niini tungod sa nasinati niining pagkaangol (right knee inflammation) nga maoy hinungdan nga nakapalta siya og 12 sa katapusang 14 ka mga duwa sa Clippers sa miaging season.

“He wanted to be here like all these guys want to be here,” matod ni USA Basketball managing director Grant Hill.

“I know what it’s like to want to do something and your body is just not right. And I’ve lived that personally. And so, I applaud him for coming here and being willing to sacrifice, give up his summer and represent our country and play for our program. It just ultimately didn’t work out.”

Si Derrick White sa kasamtangang kampyon Boston Celtics maoy gikuha aron ipuli kang Leonard.

Sa pagsulod ni White, kinsa nag-average og 15.2 puntos sa miaging season, aduna nay tulo ka mga sakop sa Celtics nga naa sa Team USA. Ang laing duha mao sila si Jayson Tatum ug Jrue Holiday.

Gilaumang mokuyog na si White sa laing training camp sa Team USA sa Abu Dhabi, United Arab Emirates sa umaabot nga mga adlaw.

Sa Abu Dhabi, mosagubang og tune-up games ang Team USA batok sa Australia karong Hulyo 15, 2024 ug Serbia karong Hulyo 17, 2024. / AP