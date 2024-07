Usa na ka Olympian si Giannis

Sa labing unang higayon, nahimo na nga usa ka Olympian si Giannis Antetokounmpo.

Kini human niya naagak ang iyang nasod ug host Greece sa dakong kadaugan batok sa Crotia, 80-69, sa finals sa FIBA Olympic Qualifying Tournament.

Sa kadaugan, ang Greece naka-qualify alang sa Paris Olympics nga sugdan karong Hulyo 26, 2024.

“The best athletes in the world compete in the Olympic Games,” matod ni Antetokounmpo. “We have nothing to lose. ... I really believe we have an incredible team and we can accomplish something special.”

Si Antetokounmpo, kinsa maoy lider sa Milwaukee Bucks sa National Basketball Association (NBA), nimugna og 23 puntos aron pangulohan ang kadaugan samtang niamot og 19 puntos si Georgios Papagiannis.

Mao kini ang labing unang higayon nga nakabalik sa Olympics ang Greece gikan niadtong 2008.

“It’s very nice to qualify because that’s the first step,” asoy ni Papagiannis. “At the Olympics, we’re looking to do something really good there.”

Ang panagsangka sa Greece ug Croatia usa lang sa upat ka mga finals nga gipahigayon sa katapusang OQT events sa dili pa magsugod ang Paris Games.

Sa finals sa Riga, Latvia, gipayukbo sa Brazil ang hosts Latvia, 94-69.

Unya sa Valencia, gipangpukan sa hosts Spain ang Bahamas, 86-78, samtang gipangmakmak sa hosts Puerto Rico ang Lithuania, 79-68, sa San Juan Puerto Rico.

Sa Paris Games, ang Greece ug Spain nahimutang sa Group A kauban ang Australia ug Canada, ang Brazil sa Group B kauban ang France, Germany ug Japan, ang Puerto Rico sa Group C kauban ang United States, South Sudan ug Serbia. / AP