Nitong Lunes, naka 100 days na sa panunungkulan ni Brig. Gen. Ponce Rogelio Penones Jr., bilang Police Regional Office-3 (PRO3) director.
Marami naging "accomplishments" ang nagawa ni BG. Penones simula nang siya ang naupo bilang PRO3 director.
Ibinida ni BG. Penones ang ilan sa mga "accomplishments" nito ang "crime reduction; law enforcement at public safety."
Batay sa record ng PRO3, umaabot sa 4,426 index cases kumpara noong nakaraang taon na 4,474 at ang "crime ay dumaba sa 100 cases mula 1,021 at ngayon ay na 921.
Umaabot naman sa 1,596 ang nasakote "wanted persons" na kung saan 370 nitong ay mga "classified wanted persons."
Nasa 635 na iba't ibang uri mga iligal nabaril ang nakumpiska ng PRO3 at 330 katao ang naaresto nito sa kampanya nito laban sa mga "loose firearms."
Ang nakumpiskang "illegal drugs" ay nasa Php906,564,241.60 sa loob ng 100 days ni BG. Penones.
Sa mga "accomplishments" ni BG. Penones, patunay lamang na sersoyo ito.
Congrats sir BG. Penones, ipagpatuloy po ninyo ang magagandang "accomplishments" ninyo.