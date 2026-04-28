115 miyembro ng KRGL "withdraws supports"

Nitong nakaraang Lunes, iprinisinta ni Brig. Gen. Jess Mendez, Police Regional Office3 (PRO3) directo, ang 115 miyembro at supporters ng Komiteng Rehiyon Gitnang Luzon (KRGL).
Ang nasabing miyembro at supporters ay nagpahayag at nangakong di na sila susuporta sa nasabing kilusan.
Ibig na nilang magbalik loob sa pamahalaan kaya upang magbagong buhay.
Ang mga nagbalik loob ay nanggaling sa ibat ibang lalawigan sa Gitnang Luzon.
Napansin ng Dateline mayron ilang ina dala ang kanilang mga anak sa nasabing aktibidades.
Dumalo si Zambales Gubernador Hermogenes Ebdane bilang chairperson ng Regional Peace and Order Council (RPOC) at si National Intelligence Counter Agency (NIC) si Director Ulysses Untalan at ibat ibang ahensya ng pamahalaan kagata ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).
Umaabot nman sa 30 ibat inag uri ng baril ang di umano isunuko sa Philippine National Police ((PNP).
Nagkaroon ng pormal na lagdaan na kanilang Pledge of Commitment sa pag withdraw nila sa kilusan at pagsuporta sa peace. lawful governance.
Binigyan din konting bigas at can goods ang 115 miyembro ng KRGL.
Congrats BG Mendez sa mga sunod sunod pag withdraw ng suporta ng mga rebelde.