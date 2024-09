150 Wanted persons sa Central Luzon naaaresto ng PRO3

Umaabot sa 150 Wanted Persons ang nadakip ng Police Regional Office-3 (PRO3) sa isang linggo kampanya nito sa mga may criminal records sa Central Luzon.

Sang-ayon kay Brig. Gen. Jose Hidalgo Jr., PRO3 director, karamihan sa mga nahuling WPs ay may mga kasong illegal drugs, rape at murder.

Sa nasabing bilang naaresto, 39 nito ay pawang Most Wanted Persons, ayon pa kay Hidalgo.

Ayon pa kay Hidalgo ito ang naging resulta ng isang linggo operasyon ng PNP personnel ng PRO3 upang masugpo ang "criminali activities" sa rehiyon.

Noong Septiembre 9, nadakip ang isang No. 1 most wanted person ng Hagonoy, Bulacan na nakilalang alias "Bulok" na may kasong "rape."

Sang-ayon pa kay Hidalgo, ang PRO 3 ay di hihinto sa kampanya sa mga Wanted Persons sa Central Luzon.

Kakayanin naman kaya ng mga Provincial at City Jail sa rehiyon ang lahat ng mahuhui ng PRO3??? Nagtatanong lang po...

Hindi na rin mabilang ang Wanted Persons ang nahuli ng PRO3 sa ilang buwan na kampanya nito sa WPs kaya ang tanong dito.....magkakasya ba ang mga ito sa mga kulungan??? Nagtatanong lang po.....

91 Loose firearms narekober

Sa isang buwan ng kampanya ng PRO3 sa "Oplan Katok" sa Central Luzon, umaabot sa 91 Loose firearms ang narekober.

Sang-ayon kay Brig. Gen. Jose Hidalgo Jr., PRO3 ang ibang baril ay isinuko ng gun owners.

Ang Oplan Katok ay isang House to House pagbisita sa mga guns owners at upang mahikayat ang mga ito na i-renew registration ang kanilang mga baril, ayon pa kay Hidalgo.

Hinakayat din ni Hidalgo na isuko sa mga otoridad ang mga may mga baril na di rehistrado.