2 shooting incidents sa PAMPANGA

Sa loob lamang dalawang linggo, dalawang insidente ng pamamaril ang naitala sa PAMPANGA.
Noong Oktobre 28, isang empleyado ng Arayat Municipal town ang binaril at napatay ng isang gunman sa Barangay Gatiawin sa bayan ng Arayat.
Ang biktima ay nakilalang si Alwyn Lapuz, 67, ng Barangay Cacutud at miyembro ng Arayat Municipal Task Froce.
Si Lapuz sakay ng kanyang motorsiklo nang tambangan ito ng gunman sa nasabing barangay road.
Isang bystander na si Arvie Simon, 9, ng Barangay Sta. Maria Bitas, Arayat ang tinamaan ng stray bullet at kaagad naman isinugod sa Arayat District hospital.
At nitong Nobiyembre 11, isang vendor ang binaril at napatay ng isang gunman sa Barangay San Agustin Sur, Arayat.
Kinilala ang biktima na si Abel Suba, residente ng Barangay Guemasan ng nasabing bayan.
Sakay ng kanyang motorsiklo si Suba nang barilin ng suspek sa dibdib. Kaagad dinala ng mga otoridad sa Holy Trinity Hospital ngunit idineklara na itong dead on arrival.
Samantalang isang robbery break-in ang ini-ulat na nangyari sa Barangay Hall ng Barit, Candaba, Pampanga.
Sa police report dalawang suspek sakay ng isang motorsiklo ang pumasok sa barangay hall na kung saan dumaan ang mga ito sa restroom.
Nakulimbat ng mga suspek ang astron television, isang public address amplifier, isang motolite battery, at isang stand fan.
Ang dalawang shooting incidents ay hindi pa nareresolba ng Pampanga Police Provincial Office hanggang sinusulat ng Dateline.
Maging iyong nangyaring robbery break-in ay hindi pa rin nalulutas ng PAMPANGA POLICE.
Bakit kaya? Nagtatanong lang po.
Bagong Provincial Director ng Zambales
Nitong nakaraang Biernes, si Col. Dexter Versola ang itinalaga bilang acting provincial director ng Zambales Police.
Isang simpleng turn over ang naganap sa tanggapan ni BG. Jess Mendez, Police Regional Office3 director.
Pinalitan ni Versola si out-going Col. Benjamin Ariola na halos umabot ito ng dalawang taon sa puwesto nya.
Si Versola ay dating Regional Public Information Office 3 bago ito isinama ni Maj. Gen. Ponce Rogelio Peniones, naging Director for Operation Chief sa Camp Crame.
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Binabati ng Dateline si Irish IC Calaguas na itinalaga bilang Under Secretary (USEC) ng Department Of Transportstion Office. Congrats IC .. boss IC mabuhay ka.