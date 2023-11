20 wanted persons naaresto

Sa loob lamang ng dalawang araw, umaabot sa 20 wanted persons sa rehiyon ang nasakote ng Police Regional Office-3 (PRO3).

Sang-ayon kay Brig. Gen. Jose "Daboy" Hidalgo Jr., PRO3 director, sa kabila ng mahigpit na pagbabatany ng mga PNP personnel sa iba't ibang public at private cemeteries sa rehiyon noong Undas at All Souls' Day naka-arresto pa ang mga ito ng 20 wanted persons.

Dalawa sa nabanggit naaresto ay dalawa ang "wanted persons". Sila ay nasakote habang pauwi sa kanilang bahay, Hidalgo said.

Karamihan sa kaso ng mga wanted persons ay "murder, robbery, rape, at illegal drugs, ayon pa kay Hidalgo.

Sang-ayon pa kay Hidalgo kanilang ipagpapatuoly ang kanilang kampanya laban sa wanted persons sa Central Luzon.

Matatandaan simula nang maupo si BG. Daboy Hidalgo, hindi na mabilang ang wanted persons ang naaresto ng PRO3.

Congrats sir BG. Hidalgo....

Nasaan ang Php1,000 ipinangako...

Isang malaking kababalaghan ang ipinangakong P1,000 sa mga Senior Citizens ng City of San Fernando government???

Na kung saan wala pang natatanggap ang mga Senior Citizens sa ilang mga barangay sa lungsod.

Mag-iisang taon na nang ipinaayos ng aming Presidente ng Kalayaan Village sa Barangay Quebiawan at nagmadali pa ang lungsod para maayos namin ang dokumento.

Kung ano ano pa ang hiningin ng CSF government upang makatanggap kami ng Php1.000.

Sang-ayon sa CSF government kada buwan isang Ph1,000 ang matatanggap ng isang Senior Citizen.

Subalit mag-iisang taon na, wala pa rin iyong kontrobersyal na Php1,000 na dapat ibigay ng lungsod???

Nabalitaan ng Dateline, iyong daw mga residente ng Barangay San Matias matagal nang nakakatanggap ng Php1,000 at take note mayroon din sila grocery items.

Bakit kaya iyong taga Barangay Quebiawan ay walang natatanggap??? Nagtatanong lang po....

Ang tanggapan ng Senior Citizen ng Lungsod lalo na ang alkalde may paboritong barangay??? Nagtatanong lang po....

Hanggang kailan kaya maghihintay iyong ibang barangays para mabignyan ang Senior Citizens??? Nagtatanong lang po...