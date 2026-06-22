400 cancer patients receive assistance

Some 400 cancer patients in Mexico town received financial assistance during a birthday outreach program initiated by Mayor Ruding Gonzales on Saturday, June 20.
Instead of holding a traditional celebration for his 60th birthday, Gonzales said he opted to mark the occasion by helping cancer patients in the town.
“Ayaw ko naman talaga mag-celebrate ng birthday, hindi ko hilig ang ganun. Pero naisip ko, tulungan nalang ang mga cancer patients kasi sila ‘yung hindi regular na nakakatanggap ng tulong,” Gonzales said.
The mayor added that he is coordinating with the municipal council to institutionalize a program that will provide regular assistance to cancer patients.
“‘Yung kasing mga dialysis patients may regular na natatanggap sila, ang sabi ko dapat maisama na itong mga cancer patients next year para dire-diretso din ang tulong sa kanila,” he said.