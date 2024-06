50 pulis kabilang hepe sinibak

Nitong nakaraang Martes, lahat ng PNP personnel sa Bamban Police Station kabilang ang kanilang hepe ay sinibak dahil umano sa "neglect of duty."

Aaabot sa 50 PNP personnel at hepe nito na si Major Perfecto de Mayo ay sinibak ng PNP National Headquarters ng Camp Crame. Ito ay bahagi ng "on-going" imbestigasyon sa raid sa Philippine Offshore Gaming Operation (POGO) Zun Yuan Technology Incorporated sa Barangay Anupul.

Ang mga nasibak ay dadalhin muna sa Police Regional Office-3 (PRO3) upang masusing iimbestigahan ang mga ito dahil ang naturang isinagawang raid ng kinauukulan ay malapit lamang sa Bamban Police.

Pinalitan naman ng Tarlac Police Provincial Office ang mga nasibak na PNP personnel at si Major Jessie Domingo ang pumalit na hepe.

Ang relief order sa mga sinibak ay inisyu bago pa ipinahayag ang suspensyon ni Bamban Mauor Alice Guo.

Kabilang sa sinuspende ng Office of the Ombudsman sina Edwin Ocampo, chief ng Bamban business permit at licensing at legal officer na si Adenn Sigua. Ang pagsuspendi sa kanila ay dahil sa "complaints" of grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of service na sinampa kaso sa kanila ng Department of Interior and Local Government.

Ang sinibak na mga PNP personnel ay isasailalim sa "orientation at reformation program.

Ang miyembro ng Sangguniang Bayan ng Bamban ay mayroon kaya kinalaman sa POGO operation??? Nagtatanong lang po....

Hindi ba bago mag-operate ang isang kumpanya sa isang bayan kailangan ay dumaan muna sa masusing imbestigasyon sa Sangguniang Bayan??? Nagtatanong lang po....

Sino sino pa kaya ang madadawit sa "illegal" operation ng POGO sa Bamban??? Nagtatanong lang po....

Hindi ba alam ng Tarlac Provincial Government na mayroon POGO operation sa kanyang nasasakupan??? Nagtatanong lang po....