500 PNP personnel ideneploy sa Manila

Nitong Sabado ng hapon, umaabot sa 500 mga pulis ang ideneploy sa Metro Manila upang mag-asiste at siguridad sa gagawin protesta kahapon (Sept. 21)
Ang kabila-kabilang protesta na gagawin ng iba't ibang sektor ng lipunan ay upang ipahayag ang kanilang karaingan sa malakawang koraspyon sa ating pamahalaan.
Mga Flood Control projects na halos ilang bilyon ang ginastos ng ating Pamahalaan wala naman katuturan. Metro Manila at ilang lalawigan sa Luzon ang lubhang binaha dahil sa ginawang "palpak" na Flood Control ng mga kontratista.
Nagkataon pa ang 53 anibersaryo ng Martial Law kaya maraming mga kababayan natin ang nagsagawa ng protesta bukod pa sa Bilyon-bilyong Flood Control projects.
Ayon kay Brig. Gen. Ponce Rogelio Penones Jr., Police Regional Office-3 (PRO3) director, ang pag-deploy ng mga pulis sa Manila ay sinanay sa "crowd control."
Karamihan sa mga ideneploy ay itinalaga sa National Capital Region Police Office para sa "Civil Disturbance Management sa Mendiola at iba pang protest rally sa Manila.
Ang mga ideneploy na mga pulis ay galing sa Regional Mobile Force Battalion3 (RMFB3) at mga Police Provincial Offices sa rehiyon.
Halos 200 mga pulis ng RMFB3 headquarters ang naka-standby "for immediate reinforcement."
Ayon pa kay BG. Penones, mayron din naka-deploy mga pulis sa mga "boundary" ng rehiyon.
Flood Control Projects bilyon piso ibinulsa?
Sa isinasagawang imbestigasyon ng Senado, nadiskuber nila ang mga ilan bilyon piso halaga ng Flood Control Projects sa iba't ibang lalawigan sa bansa ay pawang sub-standard o dili mga Ghost Project.
Ang dami ng mga Kontratista ang nadawit sa masalimuot na Flood Control Projects na kung saan kumita ang mga ito ng ilan bilyon-piso.
Sa imbestigasyo ng Senado, ilang mga opisyales ng Department of Public Works and Highways (DPWH) ang dawit din sa nasabing kontrobersyal na Flood Control projects.
Ilan miyembro ng Senado ang dinadawit ng DPWH district engineer na nagkaroon din umano partipasyon (kumita) sa mga projects.
Karamihan sa mga Flood Control Projects sa lalawigan ng Bulacan ay pawang Palpak o dili kaya di pa tapos ang proyekto ay nabayaran na umano ang mga kontrator.
Sa Pampanga nanawagan naman ang mga Kapampangan na dapat inbestigahan ang flood control project sa Barangay Candading sa bayan ng Arayat.
Umaabot sa 3.000 Kapampangan ang nag-rally upang iprotesta nila ang koruspsyon sa mga Flood Control projects. Itinuturo nila ang dating Kongresista na si Dong na siya mga anak ang kontratista sa palpak na flood control sa Candading.
Nanawagan din ang mga ito kay Sec. Vince Dizon ng DPWH imbestigahan ang lahat ng mga Flood Control Projects sa lalawigan ng Pampanga.
Abangan po ang aksyon ni DPWH Sec Vince Dizon kung magsasagawa itong imbestigasyon sa Flood Control Projects sa Pampanga.