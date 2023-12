Acorda na-extend dalawang buwan

Na-extend dalawang buwan ang pananaitli sa puwesto ni PNP Chief Gen. Benjamin Acorda.

Dapat noong Disyembre 3 ang mandatory retirement ni Acorda nguni't ito'y pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.,

Kaya naman iyong naghahangad na maging Next Chief PNP ay laking gulat nila sa pagpapalawig sa termino ni Acorda.\

Karamihan pa naman mga Senior Police ang hinahangad nila ang masungkit ang pinakamataas na puwesto sa PNP.

Kaya naman sa pagpalawig dalawang buwan kay Acorda, sila ay nalungkot.

Sina Lt. General Leo Francisco, the Chief Directorate for Operation, Major Gen. Romeo Caramat ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG). Lt. Gen. Emmanuel Peralta, Maj. Gen. Mario Reyes, Maj. Gen. Jonnel Estomo; Maj. Gen. Jose Nartatez at Brig. Gen. Ronald Lee ang kontender bilang maging next Chief PNP.

Ang mga maaaring kandidato bilang next Chief PNP ay namahimik muna dahil dalawang buwan pa sa puwesto si Acorda.

Matatandaan si Senador Rogelio "Bato" Dela Rosa ay na extended din ng dalawang buwan.

Ano kaya ang dahilan ng pagkaka-extended ni Acorda dahil ba wala pang mapili si BBM??? Nagtatanong lang po....

**********************************

Binabati ng Jose Abad Santos High School (JASHS) Class '70 si Isabelita Manalastas-Watanabe bilang isang naging Most Outstanding Kapampangan (MOKA) nitong Disyembre 11.

Ginawaran si Manalastas-Watanabe ng MOKA sa larangan ng Entrepreneurship.

Noong Fourth Year si Manalastas-Watanabe ay section 1 ito... kaya walang duda na malayo ang mararating nito.

Congrats Isabelita...... Pinagmamalaki ka ng JASHS '70....