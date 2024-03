Alang Panayang Kapalit a Pakalulu karing Pekamisaldak-Dili, Dake 1 (Unconditional Mercy for the Most Fallen, Part1)

“I Yeswa (Jesus) sasabyan ne ing diparan ning meliling tupa bang ipakit a ing Kayaryan ning Dyos malyari de ngang dasnan ding sabla, agyang pang detang sadyang makasalanan o kinaliwa king gasgas na ning Dyos.

Gagamitan ne ing alimbawa na ning pastul a ating dinalan a tupa at ing metung melili ya.

Ing pastul likwan na la ding syamapulu't syam at penintun ne ing meliling tupa karing mangatas

at mababang dane bang akit ne ya mu iti. I Yeswa pekatimid na a inyang atagmwan na ne ning pastul ing meliling tupa migsaya para kaniti migit pa karing syam a pulung e kinaliwa.

Antini Yang magsaya ing Dyos nung ing makasalanan mibalik ya Kaya.”

~Mateu | Dangka 18: Sunis 10-14

“Ngeni ing talasingil bwis at ding makasalanan mipulung la ngan bang pakirandaman I Yeswa.

Dapot ding Pariseu at ding talaturu ning batas pelibutnan de ngan bang pakirandaman I Yeswa.

Dapot ding Pariseu at ding talaturu ning batas misitsitan la, “Ing taung ini pabalausnan na la

ding makasalanan at mamangan Yang kayagnan da.”

Kaybat simbitla neng Yeswa ining diparan:

“Kumwari ing metung kekayu atin yang dinalan a tupa at abating ne ing metung kareti.

E na la wari lakwan ding syam apulu't syam king makatiwangwang a marangle at panalukyan

ing meliling tupa na anggang e ne akit iti?

At kabud akit ne iti, pusanan ne karing pago na at iyuli ne king pibale-bale na.

At panawsan na la ding siping nang bale at kakaluguran at ngana,

'Makisya kayu kanaku: Atagmwan ku ne ing melili kung tupa.'

Sasabyan ku kekayu a king makanyan mu namang paralan mikapamagsaya king banwa

para king metung a makasalanan a manuman kesa karing syam apulu't syam a magmamakatud

a tau a e da na kaylangan pang sumisi.”

~Lukas | Dangka 15: Sunis 1-7)

Ing paksa king aldo iti ya pin ing Pangakabus da ri Jagai at Madhai at iti ing makatuki...

Limang dalan a banwa na ing milabas, I Sri Krishna kinuldas Ya at mekilala king lagyung Caitanya Mahaprabhu, king Kayang pekamapamakalulung pamitalubu (o incarnation) bang ikabus ding pekamasaldak a kaladwa ning Panaun nang Kali o Kali Yuga. Ing pekapun karing Kayang kayabe ya pin i Ginung Nitaynanda, a alang pamiyaliwa kang Ginung Balaram, ing pamikatawang tau nang Ananta-sesa. Agya mang I Ginung Chaitanya Mahaprabhu mibudbud Yang lugud ning PamuntukDyos (Godhead) a alang nanu mang bayad kaninuman a bisang makisulu, I Ginung Nityananda lakwas yang mapamakalulu at pigkalub na ing kayang pakalulu agyang kareng e laus lub, makasalanan at taung alang kikilalanan a taung e manwala.king Dyos i Jagai at Madha,

Misan a aldo I Lord Chaitanya tiburan Ne I Nityananda Prabhu at Haridasa Thakur bang munta karing balang sibabale king Nadiya at makisabi kareng balang metung a igale ya (chant) ing lagyu nang Krishna. Ding adwang dakilang talatuki masasal lang sinulung at megmulang katuk karing balang pibale-bale at pakisabing mayap, “Pakisabing mayap ing Lagyu nang Krishna, samban Ya I Krishna at ituru la ring aliwa dikil kang Krishna. Masaya la ring taung tinggap da ring mapanyambang tau, kabang ding pamangarirya palmuran da la. Lubus alang pakyalam king nung sanu ing atimg pakinabang at alang pakinabang ablas at melaus lang linibut king mabilug a balen.”

Dake Talabaldugan

mipaabang – mipa-abang, mipasubu yang minabang, minabat, minarang o sinabat. English: unintentionally waited, blocked. Alimbawa king pamangamit: “Mipaabang ya keng dane ning Paroba ing baintau neng abalitan nang manalbe yang limbun ning patulunan ing kayang palsintang dalagang pasalikut.”

DIPARAN, KASEBYAN at KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan deng kabalen ing antini:

“Isubu na 'nya mu—pamye ne pa.” Ating mapilan kareng taung binang malambut pusu kareng para nang tau lakwas na deng pakakalulu. Nung akit na lang daranup o takam-takam kareng mamangan keng pipanganang pangmalda o kareng fastfood keng mall, nung mangan ne sana at mipalapit ya kaya ing taung balu na asna karanup tambing neng ibye ing dapat nang kanan kaniti.

Kabaldugan: Ing taung isubu na n'ya mu pamye ne pa kareng aliwa antita ya kalambut pusu o kapanamdaman kareng aliwang tau agyang e na la nanu balang. E mu ing pamangan ing malyari nang idake nung e pati na aliwang bage anti mo ing salapi. Agyang kasalud-salud na pang ibat keng kapanintunan na—agyang makagyu la mu kaya idake na la deti agyang mangabaldugan itang mabawasnan ya panggastus o pati na deng katubale, asawa o anak na.

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

lusuk – pekamarakal, pekamatas, pekamalagu o masanting.

Panguri ya iting maglarawan king dekalan, ketsan o degulan ning metung a bage,

pibandyan o kauryan.

sari – anti mu naman king lusuk, pekamarakal, pekamatas, pekamalagu o masanting.

Panguri ya iting maglarawan king dekalan, ketsan o degulan ning metung a bage,

pibandyan o kauryan.

bina – anti mu naman keng lusuk at sari, pekamarakal, pekamatas, pekamalagu o masanting.

Panguri ya iting maglarawan king dekalan, ketsan o degulan ning metung a bage,

pibandyan o kauryan.

asna – panguri a maglarawan king kalabisan ning nanu mang bage.

tiktak – anti mu naman keng asna, panguri a maglarawan king kalabisan ning nanu mang bage.

labis – lagpus o miparakal keng bilang. Maralas magagamit keng dekalan.

7. sagad – miras na keng kakataskatasan o kalalamlalaman a malyaring dasnan.

Maralas magagamit keng sukad.

8. pasakdalan – miras na king pekapalugit ning parasan. Magagamit keng tipan.

