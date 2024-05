Aldo ring Indu, 2024 (Mothers' Day, 2024)

"Parangalan ya karing sablang depatan ding gamat na,

at bustan lang ding dapat na magdala lang papuri king pasbul ning kalungsuran.”

~ Diparan | Dangka 31: Sunis 31

(Proverbs 31:31)

"Uling inaskul mu la ding panglub kung dake;

linala mu ku kilub ning atsan ning indu ku.

Pupuryan da ka, uling makatakut at makasdan kung miyaske.

Makapagmulala la ring dapat mu; ing kaladwa ku balu na itang masalese.”

~ Dalit | Dangka 139: Sunis 31-14

(Psalm 139:13-14)

“Ing pamidake malambat ing pamibabata, at maganaka ya;

Ing pamidake e na ipagmaragul ing sarili na; at e ya maragul buntuk.

E ya kikimut mikelangan, e na pantunan ing sarili na, e ya tambing mitutustus,

e ya mimisip karokan; e ya matula king kasalanan, dapot matula ya king katutwan;

pibabatan na ing sabla; panwalan na ing sabla, mamasa ya king sabla,

pibabatan na ing segana-gana.”

~ Mumunang Aklat ding Korintu | Dangka 13: Sunis 4-7

(1 Corinthians 13:4-7)

“Anak, pamintwan la ring pengari yu king Ginu: uling makatud iti.

Parangalan ya ing ibpa at indu yu; iti ing mumunang utus a ating tipan;

Bang maging masalese iti kekayu, at bang kumaba ing bye yu keti king yatu.”

~ Ding Episyanu | Dangka 6: Sunis 1-3

(Ephesians 6:1-3)

“At nganang Marya., paragulan ne ing Ginu,

at ing diwa ku metula na ya king Dyos a kanakung Talapangakbus.

Uling kilala na ing kababan na kabilyan ning kayang talasuyu:

uling; lawen mu, karing sablang dai mayaus kung nwan.”

~ Lukas | Dangka 1: Sunis 46-48

(Luke 1:46-48)

“Dapot bustan meng ing makasalikut a lalaki ning pusu,

king nung sanu ing e asisira, agyang ing palamuti ning mamu at panatag a diwa,

a king panakit ning Dyos dakilang ulaga”

~ Mumunang Aklat nang Pedru | Dangka 3: Sunis 3-4

(1 Peter 3:4)

“Ninung makatagmu king mayap a babai? Uling ing ulaga na binang matas kesa kareng rubi.

Ing pusu ning asawa na ligtas yang manalig kaya, bang ala yang kaylangan king masira.

Daptanan neng mayap at e marok karing anggang aldo ning bye na.”

~ Diparan | Dangka 31: Sunis 10-12

(Proverbs 31: 10-12)

“Makirandam king kekang ibpa a mikayanak keka,

at e me lalatyan ing indu mu potang matwa ne.

Saliwan ing katutwan, at e me pamisali;

ampo ing kebyasnan, at ing turu, at pamisanak.

Ing ibpa ding matalaru bina lang tumula:

at ing mikakayanak king byasang supling mikatula ya kaya.

Ing ibap mu at indu mu sumigla la, at ing pigmulan mu tumula ya.”

~ Diparan | Dangka 139: Sunis 31-14

(Proverbs 23: 22-25)

“Ing metwang babai mu naman, a king panugali meging kabanalan.

E maling mamarsala, e mibye king labis a alak, talaturu ding mayap a bage;

Bang ayturu da la ding anak a kababaynan bang maging matinu;

bang luguran la ring asawa da, bang luguran la ring anak da.

Bang maging maingat, dalise, matangkap king pibale-bale,

mayap, mapamintu karing asawa da.

Bang ing amanu ning Dyos e malapastangan.”

~ Dalit | Dangka 139: Sunis 31-14

(Titus 2:3-5)

“Ding supling na tinikdo la, at inaus deng nwan; at ing asawa na mu naman, at ya pinuri ne.”

~ Diparan| Dangka 139: Sunis 31-14

(Proverbs 31:28)

*** ,

Ing maragul a gagampanan da ring Indu king bye tamu keti king yatu maulagang saup e mu king ibpa nung e karing supling da at anti na mu rin king kapakanan na ning kanbalantyan at mabilug a ketawan.

Yampang na la ning Kapisik ding sunis a menibat karing Banal a Kasulatan anting ambag king kapagmasusyan ning Aldo ding Indu king Aldo ring Indu bukas—ka-12 ning bulang kasalungsungan—Mayu, banwang 2024.

Maligayang Aldo ring Indu karing sablang babaing ating anak o gaganap king tungkulan ning metung a Indu agyang ala lang anak. Lwid kayu, Sablang Indu!!!

***

Dake Talabaldugan

mipaarang – mipayarang, e sasaryang minarang, mengapayarang. English: unintentionally blocked someone or something. Alimbawa king pamangamit: “Ating mibagsak a impun patukoledyung nabengi kaybat mipaarang ya keng dalan at migkumpulkumpul la reng saken keng kekaban ning dalan king Telabastagan..”

***

DIPARAN, KASEBYAN amatwang baot KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Ibalik da ka keng atsan nang Inda mu, e!.” Antini ing sasabyan da reng mimwa kareng anak a mamulang o masyas a buntuk.

Kabaldugan: Isubli ya keng atsan ning ima ing taung pikakakasaman agyang e malyari.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

indu – ya ing bubuktut, manganak, pasusu a kasangga ning ibpa king pibale-bale. Malagad nang amanu a sadyang magagamit lakwas na karing mangatwa at kareng lumang aklat.

inda – anti king indu, ya ing bubuktut, manganak, pasusu a kasangga ning ibpa king pibale-bale. Magagamit namu kareng mangarayung balen, baranggay at kareng pakakalulu.

ima – anti king indu at inda, ya ing bubuktut, manganak, pasusu a kasangga ning ibpa king pibale-bale. Magagamit karing lungsud, karing balen ning libutad lalawigan at pati na karing masalapi.

'ma – anti king indu at inda, ya ing bubuktut, manganak, pasusu a kasangga ning ibpa king pibale-bale. Magagamit karing lungsud, karing balen ning libutad lalawigan at pati na karing masalapi. Kinuyad a “ima”,

mamang – anti king indu, inda at ima, ya ing bubuktut, manganak, pasusu a kasangga ning ibpa king pibale-bale. Magagamit karing lungsud, karing balen ning libutad lalawigan at pati na karing masalapi. Panalili king ima at 'ma. Magagamit karing apung babai mu naman.

***

