Aliwa Ing Tune Tamung Pibale-bale Ing Labwad Ayni (This World is not Our Home)

“Ing labwad ayni at sablang bage makapalub kaniti,

pibandyan na ning Kakataskatasang Mayupaya,

Dapot king kelampalad keraklan kekatamu

akalingwan ta'na ing pamisuglung

karing sarili tamu at king Panginwan.

Mali tamung kikilalanan ing sarili tamu

king makalabwad a katawan

a tutuknangan tamung pangsaguli,

at pauli ning pamikilanlan king bage makalabwad,

mantun tamung kebsyan king makalabwad a yatu,

at alang patugut pagsamantalan

ing balang metung kekatamu at ing kapaligiran.

Ing bala-balaus a kapagsamantalan

gagawan na la ring pusu tamung masyas

at lakwas masyas at malagad para king tau king labwad ayni

ing makaramdam tune lugud at lunus.

Inya sa't ing ganaka malagad, ing pamikaluguran malagad,

ing katapatan malagad at ing kayanuwan

at ligaya at kapakumbaban malagad.

Dapot ing takut e malagad,

o agyang ing pang-laganas bangsa,

Inya panglaganas a lipi, panglaganas a kasalpantayanan,

at panglaganas a kasaryan a pamilaban-laban.

Dapot e kaylangan ing pait. Mika-bayung lipunan.

Dapot ing panglwal malyaring mibayu

kapamilatan ning pamagbayu king panglub.

Ing kalikasan ning tuknangan tamu

apapatunayan na ning kalikasan

ning keakatamung kaisipan o panimanman.

Inya sa't ing kapalaran tamu

ati yu karing sarili tamung gamat.”

~Jagad Guru Siddhaswarupananda Paramahamsa

***

Kutang: Bala balang aldo ating aliwang pambangsang o panglabwad a sigalut karing balita.

Ating kalutasan king panglabwad a pangkabyayan at pangkapaligiran a a sigalut a arapan tamu ngene?

Jagad Guru: Ing tune kutang ya pin ing, “Kapilan ganap na ing ganap?”

Karing mapilang dake ning labwad, deng tau mangamate la pauli ning saring danup,

kabang karing aliwang dake ning labwad deng tau mangamate pa pauli ning labis a ketaban.

Ating sapat a pamangan, danum, at panangab bang apakabsyan ing pamangaylangan ning balang metung, dapot e makagyu bang apakabsyan ing kasakiman ning balang metung.

O, anti nung makananung ing meyangu-bye pantas king kabyayan ing British E.F. Schumacher sasabyan na: “Ating kalulung lipunan a ating sari karitak, dapot nu'ya karing ing mabanding lipunan a sasabing 'Tuknang, atin ta nang sapat?' Ala.”

Deng masapalalang bangsa ning labwad, lakwas na ing United States, e pante ing gigisanan nang pikwanan ning yatu kesa kareng aliwa, lakwas dakal a tau, dapot pakakalulung bangsa.

King panakit ning yoga, kabang ing pangkabyayan a kasaplalan lubusang kaylangan,

bang pantunan ing pangkabyayang kasaplalan para mu king alang kapupusang pamangdagdag

a pangpanamdam a tula kabolangan.

Alang dekalan ning pangdamdam a tula ing agyang kapilan pakabsi king tau. inya alang pangkabyayang kasaplalan a malyaring ituring kapilan man 'ganap'. Agyang magkanu ing atin la reng tau, agyang makananu karakal ing gisanan da, parati da pa mu ring buri ing lakwas dakal.

Iting alang kapupusan a pamamita papalto na ing parating-midaragdag a panglabwad a pamangisan, a magbungang kakalulwan at sisira king kapaligiran. Agyang malyaring panglabwad para king tau ing sablang pamangan, danum, at panangab, e ya pa mu rin kumabsi.

Ing panglabwad a pamangan e na apakabsyan ing panglub a pamamitang pangdiwa ning ninu man. Pauli ning kapagnasan king panglabwad a tula, deng tau pakikwanan deng labanan ing kalikasan dapot magwakas king pamanyira king labwad.

Ing matas a belwan ning yoga kikilalanan na ing katutwan a ing panglabwad a pibandyan gagawa yang dagdag a pangpanamdam a tula at ing pangpanamdam a tula magdalang bitasang katas ning ligaya king tau.

Dapot ing kapanwalan a nung ing tau atin yang alang kapupusan a bilang ning panglabwad a kebsyan alang tune ning panglabwad a tula mika-alang wakas ya namang kebsyan alang tutwanang balangkas. Deng tau keng mumunang-labwad a bangsa keraklan a atin lang lakwas dakal a panglabwad a pibandyan at gagamitan da iti bang pakabsyan la ring panamdam da king pekaganap. Makanyan man, e apitaltalan ing katuwan a e la kakabsi o masaya. Makalunus la.

Kutang: O nanu ing kalutasan?

Jagad Guru: Ing matas a belwan ning yoga e na tatangkilikan ing kalungkutan anting kalutasan

king pangkapaligirang sigalut. Ing kalutasan tune ligaya, tutwanang tula at tune kebsyan.

Nung atin kang tune kebsyan, ing aliwang bunga niti ya pin ing katawan mu mikalakwas mayap yang kalusugan at ing labwad a yatu mika-lakwas yang mayap a kalusugan mu naman. Ing kapaligiran miras ya king lakwas mayap a kabilyan uling kumabsi ka kilub ning sarili mu at e ka alang-patugut a mantun alang-wakas a kebsyan king alang-wakas a pamangisan.

Ing kapagnasan bang ligaya at kumabsi likas mu. Nung ala pang pangdiwang panibatan ning kebsyan lub ning sarili mu, magkasakit kang mantun kebsyan kapamilatan ding panglabwad a tula at alang-wakas a pamangisan.

Kutang: Nung makanyan makananu tang tune kumabsi?

Jagad Guru: Agapang karing turu ning yoga, ing kalikasan tamu ya pin ing lugud, at pangdiwa ing sangkap tamu. Inya sa, e ta malyaring ligaya kabud ligayang mabibye para karing sarili tamu at pakikwanan ing ligaya kapamilatan ning alang-wakas a pamangisan. Kapamilatan ning pamisanak a pangdiwa tamung ating lulugud a kalikasan, agnan tamung asanak a e ta'malyaring akwa ing tune ligaya nung kabud tamu mabibye para karing sarili tamu. Sukat tamung gisingan ing kekatamung pangdiwang lugud para king Kakataskatasan; yayagyag ning lugud ayta, dapat para karing aliwa at para king labwad. Ing pilubluban ning alang-pangsariling kasuywan magdalang kebsyan, tune ligaya, at mayap para king labwad at para karing sarili tamu.”

~ Jagad Guru, Yoga Wisdom, The Science of Identity Foundation

***

DIPARAN at KASEBYAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Pilinan ku nemo ing malating kubu kesa keng maragul a bale a ing makatuknang kulayu!”

Kabaldugan: E baling ing bale masura ya mu at malati kesa keng asne karagul dapot deng pakatuknang marok la panugali.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

1.bale – tuknangan da reng tau o aliwang mabibye anting pisalilungan, pitudturan at karin la mabibye keraklan king panaun da. English: house.

2.pibale-bale – tuknangan da reng tau o aliwang mabibye anting pisalilungan, pitudturan at karin la mabibye keraklan king panaun da a ating kayabe at mikakalugud la. English: home.

3.tuknangan – anti keng bale tuknangan da reng tau o aliwang mabibye anting pisalilungan, pitudturan at karin la mabibye keraklan king panaun da agyang alang kayabe at alang kamaganak. English: shelter.

4.santungan – pangsamantalang tuknangan da reng tau o aliwang mabibye anting pangsamantalang pisalilungan, pitudturan at karin la mabibye keraklan king makuyad a panaun ba'lang ligtas. English: sanctuary.

***

