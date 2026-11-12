ANG MGA DAHILAN AT MGA NAGDADAHILAN

Noong inanunsyo ni PBBM ang pagpili kay Chief Justice Rodil Zalameda, marami ang agad nagtanong: Bakit siya? Bakit hindi si Senior Associate Justice Marvic Leonen, ang pinakamatagal sa Korte Suprema? Bakit hindi si Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa, na matagal na ring miyembro ng Mataas na Hukuman?
Officially, madaling ipaliwanag ang desisyon. Mahaba ang karanasan ni Zalameda bilang prosecutor, city prosecutor, Court of Appeals justice, at Supreme Court justice. Isa siya sa iilang mahistrado na halos dinaanan ang bawat antas ng sistema ng hustisya. May reputasyon din siyang mahusay na administrador at malakas ang suporta mula sa hanay ng mga prosecutor. Sa papel, kwalipikado talaga siya para maging Chief Justice.
But let's be honest. Hindi lang naman résumé ang pinag-uusapan sa mga ganitong appointment. Politics has always been part of the equation. Ang isang Chief Justice ay hindi lamang isang legal expert. Siya rin ang mamumuno sa buong Hudikatura, magsisilbing chair ng Judicial and Bar Council, at magiging pangunahing mukha ng Korte Suprema sa mga susunod na taon. Sa ganitong konteksto, ang pinakamahalagang tanong para sa isang Pangulo ay hindi lang "Sino ang pinakamagaling?" kundi "Sino ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko?"
Si Leonen ay matagal nang kilala bilang independent thinker. Sa maraming high-profile cases, hindi siya natakot na kumuha ng posisyong maaaring hindi popular sa mga nasa kapangyarihan. Sa madaling salita, brilliant siya, pero maaaring hindi siya ang tipo ng Chief Justice na gugustuhin ng isang administrasyong naghahanap ng maximum predictability.
Si Caguioa naman ay may malakas ding credentials, ngunit nasa dulo na ng kanyang judicial tenure. Kung appointment horizon ang pag-uusapan, mas mahaba ang maibibigay na continuity ni Zalameda sa pamumuno ng Korte Suprema.
At siyempre, naroon ang elepanteng nasa silid na ayaw pag-usapan ng lahat. Si Zalameda ang sumulat ng desisyong nag-acquit kay Imelda Marcos sa pitong graft cases. Legal ruling iyon at may sariling legal na batayan. Ngunit hindi rin maikakaila na ito ang isa sa pinakamahalagang judicial victories na nakuha ng pamilya Marcos sa mga nakaraang taon.
Kaya ba siya napili dahil sa "bayad-utang na loob"? Wala tayong ebidensiyang magpapatunay niyan. Ngunit sa pulitika, hindi laging ebidensiya ang nagtatakda ng public perception. Minsan, sapat na ang timing, sapat na ang optics, at sapat na ang pagkakataong magtanong ang publiko ng isang simpleng tanong: Kung ikaw ang Pangulo, at isa sa mga kandidato ang nagbigay sa iyong pamilya ng isa sa pinakamalalaking legal victories sa kasalukuyang panahon, hindi ba't natural lamang na mas mataas ang antas ng tiwala mo sa taong iyon?
Sa huli, maaaring hindi "utang na loob" ang buong kuwento. Ngunit posible ring hindi aksidente na ang napili ay ang mahistradong napatunayang maaasahan ng pamilyang Marcos sa isa sa kanilang pinakamahalagang legal battles. Sa pulitika ng Pilipinas, trust is often more valuable than seniority, brilliance, or tradition. At kung iyon ang sukatan, malinaw kung bakit si Zalameda ang naupo sa pinakamataas na posisyon sa hudikatura.
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Let's get this straight. Kulang ang BJMP sa personnel para magbigay ng 24/7 guard, kaya pinayagan ang isang detainee na magkaroon ng sariling tao sa loob para "magbantay" sa kanya? That's not solving a security problem but outsourcing it to the detainee.
Nakakamangha ang logic. "Hindi namin kayang bantayan nang 24/7, kaya pinayagan naming magkaroon ng sariling “staff” sa loob." By that standard, puwede na ring magdala ng sariling traffic enforcer ang violator dahil kulang ang MMDA.
The shortage does not create the privilege. The moment a detention facility starts adjusting its rules to compensate for the comfort requirements of a detainee, it stops looking like a jail and starts looking like a serviced residence.
Kapag ang kakulangan ng gobyerno ay nagiging dahilan para pahintulutan ang hindi naman pinahihintulutan sa ordinaryong detainee, hindi na iyon accommodation. Special treatment na ang tawag doon.
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Nang lumabas ang ulat tungkol sa ?1.3 bilyon sa distrito ni Congresswoman Gerville "Jinky" Luistro, dalawang tanong ang agad na bumungad: paano napunta roon ang pondo, at bakit ang mismong nagtataguyod ng pananagutan sa pera ng bayan ang kailangang magpaliwanag. Ayon sa People's Budget Coalition, isa ang Batangas 2nd District sa may pinakamalaking alokasyon para sa mga proyekto ng DPWH sa House-approved 2027 budget. Ang tugon ni Luistro, hindi raw siya nakalahok sa budget process dahil sa impeachment trial at interesado siyang malaman ang mga detalye. Kapani-paniwala ito, dahil siya ang lead House prosecutor at halos lahat ng oras niya ay napupunta sa paglilitis. Ngunit ang pagliban sa talakayan ay hindi paliwanag sa nilalaman nito. Dumadaan ang pambansang budget sa mga komite, bicameral negotiations, at maraming proponent, at bawat line item ay may may-akda sa talaan. Panimula lamang ng sagot ang "wala ako roon", hindi ang buong sagot.
One detail deserves more attention than it has received. Luistro also said the DPWH engineering office in her district could not see the alleged insertions. If accurate, that sharpens the questions instead of settling them: where in the process were the items placed, under whose name, and which office would implement them? Nothing so far proves wrongdoing on her part. "Insertion" remains an allegation from a coalition, and no audit body has called it an anomaly. But a missing paper trail at the district level is a reason to examine the records, not to shrug.
Mabigat ang usaping ito dahil sa posisyong hawak niya. Ang kasong pinangungunahan niya ay umiikot sa sinasabing maling paggamit ng ?612.5 milyong confidential funds, kaya natural na ilapat sa kanya ang parehong sukatan na hinihingi niya sa iba. Hindi ito nangangahulugang magkapareho ang mga kaso o ang bigat ng ebidensya. Sa kabilang banda, ang "I will look into it" ay manipis na tugon pero hindi pagtanggi, at nasa koalisyon din ang pasaning ilabas ang mga tiyak na line item, proponent, at approval trail, dahil kalahating paratang lamang ang numerong walang dokumento.
A hearing chaired by Luistro herself would be an awkward arrangement, since she would be examining her own district. A review by the Commission on Audit, the DPWH's own project records, or a panel led by someone with no stake would produce answers the public could trust more. What the public does not need is the mockery that surfaced the moment the question arose, as if her competence were the subject. The subject is who placed the funds, where they will go, and whether the process was followed, and that question stays open until a document answers it.