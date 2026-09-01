Ano na nangyari sa Pampanga

Halos lahat ng mga bayan sa lalawigan ng Pampanga ay naging mukhang dagat na.
Ito'y bunsod ng tatlong linggong ulan dahil sa Habagat nararanasan ng bansa.
Karamihan sa mga bayan grabeng lubog sa tubig baha ay ang Macabebe, Masantol, Minalin, San Simon, Candaba, Guagua, Sto. Tomas, Sasnuan, Apalit at City of San Fernando.
Ang Mabalacat City lang ang hindi nakaranas ng pagbaha.
Sa nga bayan ng Macabebe, Masantol, Sto. Tomas, San Simon at Guagua ang grabeng nararanasan ang tatlong linggo pagbaha sa kanila.
Dahil tuloy tuloy ang pag ulan, maging ang mga bayan ng Bacolor at City of San Fernando nakaranas na paminsan minsan na pagbaha.
Mabilis naman ang pagbaba o pag hupa ng baha sa City of San Fernando.
Maging ang Police Regional Office 3 (PRO3), Camp Olivas di rin nakaligtas sa baha. Matagal na rin di binabaha ang kampo at natoempo sa RD ngayon ang pagbaha.
Kaya naman dineklara ni Gubernador Lilia "Nanay" Pineda isailalim sa State of Calamity ang lalawigan.
Patuloy sa relief operation ang mga Local Govrrment Units sa kanilang nasasakupan na llugar.
Sa isang panayam sa TV at RADIO sinabi ni Gov. Pineda na magdasak tayo dahil sa nararanasan natin kalamidad.
Ang sabi ng mga kababayan natin kung inayos lang mabuti ng mga kontratista ang ginawa ng mga flood control e baka hindi mararanasan ang grabeng pagbaha.
Sabi nga nila maraming politiko ang dawit sa kontrobersyal sa Flood Control na tahimik ngayon at walang ginagawa kungdi manasyal sa ibang bansa.
Dapat daw kasuhan at ikulong lahat ng mgs politiko sa Kontrobersyan na Flood Control.
Makukulong naman kaya sila? Iyan ang malaking katanungs?