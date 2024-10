Apat a Angin king Biblya (Four Winds in the Bible)

“Panimunwan me ing kaligaligan ning dagat; neng ding alun na titas la, patunuran mu la.”

~Dalit|Dangka 89:Sunis 9

(Psalm 89:9)

“E mu ku kakatakutan? Ngana ning Panginwan. E ka mangalgal kayarap Ko?

Kena ku ing abalas anting pilatan para king dagat, metung a alang anggang sabat a e na alagpusan;

agya mang ding alun lulundag la, e la manayambut; agya mang gugulyo la, e la makalabas kareti.”

~ Jeremyas|Dangka 5:Sunis 22

(Jeremiah 5:22)

“Inya ngana ning Panginwan, ninung mamye king aldo anting sala king kayaldawan

at ing makasamas a talatag ning bulan at ding batwin anting sala king bengi, ninung migogogo

king dagat bang ding alun na gulisak la— ing Ginu ding ukbu ing lagyu Na.”

~ Jeremyas|Dangka 31:Sunis 35

(Jeremiah 31:35)

“At ing dagat pepalwal na la ding mengamate ati kaniti.

Ing Kamatayan at ing Labwad ning Dalumdum linwal na laring mengamate ati karela,

at miyatulan la, balang metung, agpang karing adapat da.”

~ Pamibulalag|Dangka 20:Sunis 13

(Revelation 20:13)

“At ding kalalakwan mengasdan la, ngara,

“Nanu yang uring tau iti, a agya mang ding angin at dagat pamintwan da Ya?”

~ Mateo|Dangka 8:Sunis 27

(Matthew 8:27)

“O ninung menyara karing pasbul ning dagat inyang mitadas ya king pilunan,

neng gewa ko ring bigang kayang imalan at talagang sabat at pasbul, at ngana,

“Inya king marayu kang makapal a dalumdum ing kayang babat,

at makatalagang palugit para kaniti at manibat, at e lakwas marayu,

at keni ding mapagmaragul mung alun mandatila'?

~ Yob|Dangka 38:Sunis 8-11

(Job 38:8-11)

“Inyang itubud na king dagat ing palugit na, bang kanita

ding danum e la kaliwa king utus na, inyang dininan na lang tanda ring balangkas ning yatu”

"At I Moyses inapse ne ing kayang tukud king gabun ning Eyipto,

at ing Ginu dela na ing angin paralaya king gabun patingapun, at kabukas;

at inyang abak na, ing angin paralaya dela na la ring durun.”

~Pamaglikas|Dangka 35:10-13

(Exodus 35 10:13)

"At ing Ginu pinildis ne ing masikan a angin paroba a miglako karing durun,

at belugse na la king Malutung Dagat; ala nang mitagan metung mang durun

karing sablang bebe ning Eyipto.”

~Pamaglikas|Dangka 10:19

(Exodus 10:19)

E da kalupa ning angin paroba ning Biblya a makakaliwa sikanan, malangi at mapaling angin, manibatan karing atlung dane a e lalto ating malino katangyan. Kamatutwanan, ing angin paroba manakit yang pamibanggit makatamisan, kasuglung ding durun, nung nu ya megamit bang palakwan la ring durun king Eyiptu. (Pamilikas 10:19), Ing angin pangulu mesabi yang magdalang uran (Diparan 25:23), at ating alimbawa ning bagyungbalas manibatan king pangulu, kambe da ring maslag a kislap ning kildap (Esekyel 1:4).

Ding angin pangulu at mawli lalto lang padurut-durut king metung a alang wakas a dalan (Ding Pantas 1:6). Ding angin pangulu at mawli pabalausnan lang angin; neng lalabul la king mula, ing banglu da mikakalat karing aliwang bangsa (Dalit nang Solomon 4:16). Ing mawling angin mapalyaring mapali (Lukas 12:55) o banayad (Ding Dapat 27:13).

Ding apat a miyayaliwang angin a lalabul manibatan king paroba, paralaya, pangulu at mawling dane lalarawan ning Biblya kalupa ning paralan a ing metung a taung magumasid lilarawan nala, agya man ngeni. Manikwa tamung dalumat o idea karing agin a deni, ing makasdan a panaun a makayabe kareti, at ding maging bunga da. Makanyan man, ing amanung 'apat a angin', 'apat a angin ning yatu' o 'apat a angin ning banwa' amagagamit king Biblya king binang aliwang paralan. Ding apat a angin mababanggit la king kasuglung a kabaldugan o kabilyan nung makananung ikit dang mumuna ding propeta, pepabalu ning Dyos karing piling tau kapamilatan ding pigampa, o nung makananu na lang bilalag mismung Yeswa karing Kayang talatuki.

Ding apat a angin misusuglung lang pamisan-misan miyuyugne karing apat a suluk ning yatu o karing apat nang silid ning banwa. E sukat ituring iti anting mangabaldugan king larawan ning dapil a yatung ating apat a suluk, dapot sukat asanak anting mangabaldugan a mabilug a yatu. Antimurin, ding apat a angin sukat lang asanak e anting angin a lalabul lantaran king apat mung dane, dapot anting angin a lalabul karing sablang dane. Ing pamamye kabaldugan antini tune makatud, uling ing angin ating miyayaliwayng bilis o dane malyaring mituring anting pisamut a adwang panulu-mawli at paralaya-parobang dake.

Dake Talabaldugan:

1.nasan – pagnasan, buryan, balakan. English: to desire, wish, plan. Alimbawa king pamangamit: “Nasan mu man nung e taganang keka e pa mu rin malyari uling ita ing upaya kalikasan.”

DIPARAN at KASEBYAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“E ka magduling-dulingan, pota mitsupan kang angin!”

Darandaman mi kareng makatwa ing antini kanita neng magmulang-mulangan ka at magduling-dulingan o magkibit-kibitan.

Kabaldugan: Bala da reng mangatwa kanita ating upaya ing angin keng mekad malyari nung magduling-dulingan ka o nanu mang biru uling bala da atin yang panga-mangkukulam ing angin.

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

1.abagat – angin a manibatan king mawli o south.

2.amyam – angin a manibatan king pangulu o north.

3.angin paralaya – angin a manibatan king paralaya.

4.angin paroba – angin a manibatan king paroba o west.

5.angin pangulung paralaya – angin a manibatan king pangulung paralaya angin a manibatan king pangulung paralaya.

6.angin pangulung paroba – angin a manibatan king pangulung paroba o northwest.

7.angin mawling paralaya – angin a manibatan king mawling paralaya o southeast.

8.angin mawling paroba – angin a manibatan king mawling o south west.

