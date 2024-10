Atab at Dabiral, Dake 2 (High and Low Tide, Part 2)

“Akakit ta na naman a ing pamitas at pamisaldak ding dakal a pusu makasuglung king albug ning karokan.

Ngeni, lawen tamu ing kabaligtaran a albug. Deng matalaru ila ring manimuna.

Pakirandam ku a ding sunis 28:28-29:2 keraklan miyabe-yabe la.Nung memasa kung minuan mekad abasa kung minuna at apansingan ku bayu ku liklukan bang pakaisipan ding sunis 28:28 mu kabud. Dapot ikit ku la ding tanda ning pamikawani a tutuldu kanaku king aliwang dane. Sabyan ku a nung ing Dyos inutus nang ding atlung sunis a isalang-alang agnan-agnan. Ikit Na sana a milyari king patralang ita para kanaku mu naman. Neng ali Na, lawen tamu nung nu ing Kayang Diwa darala na katamu karing pangwakas a atlu a alaktawan ku.

Ing mumunang aisip ku kabang babasan ke ing sunis king aldo iti ya pin ing, “Gewa ku ne ining sadya?”Babalikdan ke ing metung a sunis at abalu ku, ali, ati ku king bayung karinan ngeni. Dapot ing paksa awig ya ya at pati na ing kabaldugan na. Makanyan man, magmula yang titingid king maraok.

“Neng ding marok mamangat la, deng tau sasalikut da la ding sarili da,” (Diparan 28-28a). Babalikid tamu ang Elias at ding marok king panaung mebye ya. Lalawe tamu king papuntalan nang dane ning labwad tamu king kasalungsungan. Marok, kelang-katarungan, pangamakayatu mitatas anting albug. Tikdo kang malapit at miyanyud ka kaniti. Ngeni, akakit ta la ring matalaru. “Neng midaragdag la ring matalaru, matula la ring tau!” (Sunis 2a). Ing labug mibaligtad ya at ing karokan maiigut papunta king talaga nung nu iti menibat. Digsu ku namu asakbi, :nu ya menibat”. Ita ing watas king pilubluban kung lulwal. Mibalik king dalan ngeni.

Nung nanu ing katatawlyan a dintang king isip ku king pamamasa kanining dake 'tumbalik a albug' ya pin ing pamanasa para king aldo ita daratang na. Wa, atin nang panaun king amalat inyang deng kapamalan beligtad da ing asal da at ing karokan mitimid. Deting dakal a ari ning Judah a penalimbawan ing diparan ayni, dapot ing batas da e linambat,Anti king albug king dagat, ing karokan minangat pasibayu. Ating aldo a e na malyari iting pasibayu! Ita ing aldo a midala king isip ku. Ing tipan a buri kung lawen ngeni.

Makabitasa kung ating kata-katang tau a kakalawat king anti nmu naman kanitang pagasa kambe ku ngening -ngeni. Akakit tamung ing albud ning karokan mitatas; babalang ianyud na la ring balang metung at balang bage mayap. Akakit ta'ta ring taung kaluguran tamu a 'binag lalapit' at 'lalarawang pasibayu' nung nanu ing marok bang makadake lang e makarandam mikasala la o agyang apatunayan a kingwa da na ing sukab a lakbang.

“Lunus karing mamaus marok king mayap at mayap king marok, a mibibili king madalumdum king masala at masala king madalumdum, a mibibili king mapait king maymu at king mayumu mapait!” Lunus karing mumuna kanaku; karing sarili dang mata, at tusu king sarili dang panakit! (Isayas 5:20-21).

Dapot lumawe kang lakwas malaut kambe da ring e bisang maging metung karing 'brigada lunus.' Detang kakalawat mabilis karing gamat ning Dyos at manaya king albug ning karokan bang maigut. Akakit ku ing tipan king Pamibulalag a pigkalub ning Dyos kang Juan, Uling iting labwad, 'ing atab' magmula neng ing Diwa ning Panginwan milalako ya king yatu. Nung ing Asawa nang Kristo, ing pisamban, midala ya king mipanglwalung karinan ning pamanenaya; ing Pamiyangat. Atin karelang abalu da a melakwan la at ing sangkan patra kaniti. Ila ring balikwas king Ginu, agyang king libutad ning Dakilang Karokan. Dakal la ring isuku da ing pangmakalabwad a bye at amana da ing alang-anggang bye agnan ning oras iti. Pilinan dang mayangu-bye kesa king tanda ning Ulimo: Satanas.

Iting atab lumwat anggang 7 ½. Kanita datang ing kamumulan ning tulak king dagat; 'tumbalik a alun'. I Yeswa mismu ing tipa manibatan king Banwa a makasake maputing kabayu bang makilumpungan karing ukbu nang Satanas.Alang mitagan karing ukbu nang Satanas king patulak ning dagat; baligtad a atab.

I Satanas akit na ya I Yeswa alben na la ding adwang lumapit kang makatalindiking at makatikdo la. Alben na la ding adwa nang alipan a mibalugse palub king Impyernus. Anti karing ayup king angin magpasasa la karing bangke da ring sinuyu kaya. At katatawlyanYa mismu mitalikala ya at mibalugse king metung a talagang alang lalam. Mitaklub ya kaya at mandatila karin lub ning 1,000 banwa.

(Atin pang kasuglung)

Dake Talabaldugan:

1.nawa – sana; mekad, mapalyari; asaan. English: hopefully, wishfully . Alimbawa king pamangamit: “Magtagumpe nawa ing pamalak ning pekapun para karing sasakupan na.”

2.nayun – sentingan, legwan, makasining. English: being pleasant to the eyes or senses. Alimbawa king pamangamit: “Alang kasing nayun ing akakit lang mikasundu deng mikakapatad agyang makananu la pa kakalulwan.”

DIPARAN at KASEBYAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Manggatal ku palad. Datang la ata ding salapi? Sasabyan da reng mangatwa iti kanitang milabas a panaun, dapot malagad namu ngeni o mekad ali da na atandanan ding kayanakan king kasalungsungan.

Kabaldugan: Iriya iting mangabaldugan a ating daratang a mayap a kapalaran lakwas na king salapi.

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

1.barya – mengapitnang salapi karing baryang katumbas ning salapi.

2.kalatsu – dake ning kusing.

3.kusing – dake ning metung a pera.

4.mamera – barya, lakwas na ding tangsu o alang dusing a bakal (stainless steel).

5.singku – limang mamera.

6.dyes – apulung mamera

7.tarat – adwampulung mamera

8.salapi – limampulung pesus.

9.pesus – dinalan a barya.

