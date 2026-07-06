BAKIT NAGKA-GANITO?

Ang dami kong tanong . Siguro karamihan sa ating mga kababayan ay mga ganito ding tanong. Uulitin ko lang ang matagal ko ng naitanong. Ngayon sa artikulong ito ay pina-uuna ko na hindi ko nilalahat ang sino man. Ngayon, ika nga ‘bato bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit’. ( Makonsensiya na lang sana, at bahala na Diyos sa inyo, di kaya si Satanas).
Naging kaugalian ko na tuwing umaga (early riser ako) punta ako sa aking mini gym para mag-ehersiyo, bago tumuloy sa isang food chain at maki-pag kwentuhan sa mga kaibigan. At habang nasa ritual ako ng aking morning exercise ako’y nakikinig sa radyo. At tuwing naririnig ko sa radyo ang mga balitang binu-bully tayo ng China sa may West Philippine sea, tinataboy ang ating mga mangingisda at binabalaan ang mga patrol na boat ng Philippine Coast Guards ng malaking patrol boats ng China ako’y napipikon. Bakit tayo'y nagka-ganito bilang isang malayang bansa?
Eto para sa akin ang mga ilang kadahilanan: Maraming taong gobyerno ang kurakot na walang kabusugan. ( Masunog sana kayo sa impyerno). Maraming naging pangulo ng bansa na nag-kulang sa pagmamahal sa bayan. Ilan sa kanila sila ay magpayaman kesa talagang inayos ang kalagayan ng bansa. Halimbawa kung bakit ang daming naging pangulo na galing na North and Central Luzon hundi nilaparan ang MacArthur Highway, which is the only main arterial road going to Metro Manila. (20 years of Martial Law when no one can complain unless in the pain of arrest). How many speakers of the House of Representatives who came from the two regions? The lower house has the power of the purse. Mga tanga ba sila? Why in the early years may mga tren na bumabiyahe mula Manila hanggang La Union at Manila hanggang Bicol. Kung ginusto pwede naman palang mangutang ng trillion trillion na kamukha ng pinagsamantalahan ng panahon ng isang pangulo na alam ninyo na kung sino. Many officials lined their pockets and no one went to jail. Nakalimutan na.Di sana naiayos lahat.
Bakit ang bansang Bangladesh at mas maliit at iba pang mga bansa ay may rail system? Tayo wala! Nganga. Bakit isang pangulo ang kaagad sinabi na wala tayong ikakaya sa China. Eh ang Taiwan nga, higit ang liit sa atin it is standing up against the bullying of China. Vietnam even with help of the Americans was overrun by the small forces of Ho Chi Min. Even before that, kinaya nila ang mga Dutch. Anong pinagsasabi noong pangulong nagdaan kaya tayo ng China. Akala ko pa naman matapang siya.
Pagdating sa political system natin, binago nila to favor them. Iniklian ang taon-from four years to three years. The election period was moved from November to May. In months before May diyan maraming gastusin- Pabasa , basketball tournaments, pyestas, pasayaw, santacruzan atbpa. Commonly ang nilalapitan na sponsors ay mga kandidato. Alam ninyo na kapag hindi ka makapag-bigay eh sorry ka nalang. At nakalantad ka na October pa lang, the start of the filing of certificates of candidacy. All these favors only the rich. May pag-asa pa kaya ang bayang Pilipinas?