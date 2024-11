Balasahan sa mga PDs at CDs inaasahan

Dahil bago ang Police Regional Offie-3 (PRO3) director, mayroon itong kasamang mga Colonels at Majors.

Ito ang SOP sa PRO3, tuwing magpapalit ng Regional Director, inaasahan na ang balasahan sa mga Provincial at City police directors.

Nitong nakaraang linggo, naobserbahan ng Dateline, na maraming Police Officers ang nag-courtesy call kay Brigadier General Redrico Maranan, PRO3 director.

Ito'y matapos umupo bilang RD si Maranan, nagsulputan ang mga Colonels at Majors na mga "bata" niya umano noong nasa Manila Police District pa siya.

Sang-ayon sa Intellgence Officer (IO) ng Dateline, tiyak na maraming mapapalitan na mga Provincial at City Police directors lalo na iyong mayroon ng isang taon sa puwesto.

Karamihan sa maaapektuhan sa gagawin pagbalasa ni Maranan ay iyong mga "bata" ni Brigadier General Jose Hidalgo, na dating director ng PRO 3.

Ayon sa IO, ang mapapalitan ay ang Provincial Police Directors ng Bataan, Zambales, Nueva Ecija; at Director ng Angeles City Police.

Maging ang mga Staff Officers ni Maranan ay marami din mapapalitan, ayon sa IO.

Pag-upo ni B.G. Maranan, pinalitan nito si BrigadierGeneral Benjamin Sembrano, Deputy Regional Director for Administration.

Si Colonel Jeffry Decena ang pumalit sa kanya.

Bakit kaya Colonel ang itinalaga bilang DRDA samantalang dapat ay Brigadier General ang nakaupo? Nagtatanong lang po.

Ang inaasahan na mapapalitan din sa puwesto ay ang mga hepe ng Regional Mobile Force Battalion; Regional Operation Group; Regional Comptollership Division; Regional Intelligence Division; at and Deputy Regional Director for Operations o DRDO.

Ito ang sensitive positions na kailangan ay mga "bata" ng nakaupong RD, ayon sa IO.

Abangan ang mga maaaepektuhan ng malawakang gagawing balasahan ni Maranan.