Banning ng mga Etrike/Ebike

Nitong Enero 2, nagsimula na.ipinatutupad ng.Land Transpotation Office (LTO) ang pagdaan ng mga E-trike at E-bike sa pangunahing kalsada.
Unang pinatupad ang pagbabawal sa mga ito sa Metro Manila na kung saan maraming nahuli ang mga otoridad sa EDSA.
Iyong ibang nahuli nagmamaeho ng E-trike di raw nilang alam na bawal sila dumaan sa EDSA.
Pahayag ng mga otoridad e binigyan na kayo isang buwan para ipabatid sa inyo ang mahigpit na pagdaan sa pangunhing kalsada.
Pero di parin ipinatupad ang pag-impound ng kanilang E-trike. Subalit kapag inulit nila ang pagbagtas sa mga panguhing kalsada kanila iimpound ang mga ito.
Karamihan sa mga nahuling E-trike drayber ay nagulatang dahil di raw alam na bawal na silang dumaan sa mga national highway.
Sabi ng mga motorista sa Central Luzon, sana daw agarang ipatupad ng LTO sa mga lalawigansa rehiyon partikular sa Pampanga.
Sa obserbasyon ng Dateline, kung noong araw ang mga jeepneys ang King Of The Road, ngayon E-trike at E-bike na.
Karamihan pa nga sa mga drayber nito ay nakikipag-karera pa sa mga kotse lalo na sa kahabaan ng Mc arthur highway at di nila alintana ang panganib.
Ang masaklap nito walang driver's license at di rehistrado ang kanilang mga E-trike.
At karamihan sa mga E-trike ay ginawa ng pampasada kung tutuusin sa mga barangay road at subdivision pwede mamasada.
Kailan kaya ipatutupad ng LTO 3 ang BANNING OF E-trike at E-bike sa lalawigan ng Pampanga kung saan parang kabuting nagsulputan ang ito.
Aabangan ng Inyong Lingkod ang agarang aksyo ninyo LTO3.
New Year's celebration sa CL
Generally Peaceful ang nagdaan selebrasyon ng Bagong Taon sa Central Luzon.
Ito ang ipinagmalaki ni BG. Ponce Rogelio Penones Jr., Poluce Regional Police 3 (PRO3) director.
Walang malubhang nasugatan sa nangyari putukan sa pagsalubong ng Bagong Taon, ayon pa kay Penones.
Wala din nagpaputok ng mga pulis o sibilyan kaya naman naging maayos ang selebrasyon.
Matatandasn Disyemre 31 ay nag inspeksyon si BG Penones sa firecraker stores at maging sa mga Provincial at City poluce offices.
Iyang si RD masipag....