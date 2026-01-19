Banning of e-trike/e-bike kailan ipapatupad sa Pampanga

Nagsimula noong unang araw ng Enero ang pagbabawal sa pagdaan ang mga e-trike/e-bike sa pangunahing kalsada.
Sa Metro Manila unang ipinatupad ang nasabing pagbabawal sa mga e-trike/e-bike at maraming ang mga ito ang sinita ng mga otoridad.
Dahil unang araw iyon, sinabihan muna ang drayber at di muna inimpound ang kanilang e-trike.
Halos nasa kalahating buwan na, wala pang hinahayag ang Local Goverment Units (LGUs) at ibang ahensya ng pamahalaan partikular ang Land Transportation Office (LTO) sa.Banning of e-trike/e-bike sa Pampanga kung kailan ipapatupad ito.
Hihintayin pa ba natin may mangyaring aksidente na kinasasangkutan ng mga e-trike bago kayo umaksyon? Nagtatanong lang po.
Ginawa pampasahero ng mga drayber ang e-trike at sa mismung Mc-arthur highway at JASA sila dumadaan.
Sila na nga ang tinagurian King of the Road.
Umaksyon naman kayo kaagad.
********
Si Lt. Col. Pearl Joy Gollayan ang bagong hepe ng City of San Fernando Police.
Nitong nakaraang linggo naganap ang turn over ceremony na kung saan pinalitan ni Gollayan si Lt. Col. Aris Gonzales.
Naging aide ni dating BG. Edgar Ladao ng Police Regional Office3 si Gollayan.
Siya ang dating hepe ng Mexico Police na kung marami iyong naging big accomplishments.
Binabati ng Datline siLt. Col. Joy Gollayan sa pagtatalaga bilang hepe ng CSF police..
Karapat dapat lang kayong iupo bilang hepe ng CSF police.
Sana naman suportahan ni Mayora Vilma Caluag.si Lt. Col. Gollayan.