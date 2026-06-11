BAYAD NA BAYANIHAN?

Kailan pa nagkaroon ng bayad o suweldo ang bayanihan?! Kung may award lang para sa pinakamalupit na plot twist ng taon, panalo na sana ito.
Once upon a time, ang Brigada Eskwela ay tungkol sa community spirit, sa pawis, sa pintura sa mukha, at sa mga nanay at tatay na may dalang walis, timba, at pandesal para sa lahat. Ito ang panahon kung kailan ang buong barangay ay nagiging isang malaking maintenance crew… for free. LIBRE LANG ANG LAHAT. Madaling-araw pa lang, may mga pumupunta na sa mga paaralan para sa Brigada Eskwela.
Ngayon? Pwede ka na pa lang sumahod.
Ayon sa balita, 243,000 workers ang hired sa ilalim ng TUPAD program, at bawat isa ay bibigyan ng ₱5,000 para tumulong sa Brigada Eskwela.
Translation: Dati, “Tumulong tayo sa paaralan.”
Ngayon, “Magkano po ba ang rate natin?” Parang nakakatawa kung iisipin, ‘di ba?! Pero kung susuriing mabuti, mas nakakabagot kaysa nakatutuwa!
Isipin mo, sa dami ng mga suliraning hinaharap ng DepEd taon-taon, mas naisip ng pamahalaan, through DOLE, na maglaan ng P1.2 bilyong piso para sa isang taunang gampanin na libre naman dapat!
Kung imu-multiply natin:
₱5,000 × 243,000 = ₱1.2 billion-ish.
Ilang classrooms na ang maipagagawa sa P1.2 billion?!
Oo, billion. Hindi typo. Hindi decimal error. Hindi rin typo ng Excel. And according to reports, the broader allocation may even reach around ₱2 billion for this effort. Kaya ang tanong: Brigada Eskwela ba ito… o job fair na may kasamang pintura? Take note: nasa National Energy Emergency crisis pa rin ang bansa! Ironic, ‘di ba?!?! Bayanihan with cash advance.
Magpakatotoo tayo. Walang masama sa pagbibigay ng trabaho. Walang masama sa pagtulong sa mga pamilya. That part is valid, necessary, and even noble. Pero mali ang venue. Mali ang programang pinili para gumastos ng ganito kalaking pondo ng taxpayers’ money!
Brigada Eskwela is not just about cleaning classrooms. It is about building something intangible: OWNERSHIP... strengthening the home-school partnership through an annual activity that fosters camaraderie, cooperation, collaboration, and even creativity!
When a parent spends a whole day repainting a classroom for free, hindi lang pintura ang naiiwan doon. May pride. May connection. May pakiramdam na “Ito ang paaralan ng anak ko. Dapat lang na ibigay ko ang aking pakikibahagi, pakikilahok, at pakikiisa!” Ang tawag sa lahat ng iyan ay MALASAKIT.
Pero kung bayad ka? Let’s be honest. That same classroom becomes just another project site. Swipe in. Sweep. Swipe out. Nakalulungkot isipin na from Bayanihan naputa sa “Bayad-na-han”!
Here’s the uncomfortable truth: The moment you attach a price tag to volunteerism, you slowly kill it. You defeat the spirit it promotes! DepEd itself emphasizes that Brigada Eskwela thrives on voluntary participation and community partnerships. Pero ngayon, parang may bagong unwritten guideline: “Participation is encouraged… especially kung may ₱5,000.”
Anong susunod? May premium rate ba pag overtime? May night differential kung late naglinis ng classroom? Ang masakit na kabalintunaan dito ay ito: habang gumagastos tayo ng mahigit₱1 billion para maglinis at mag-repair, nandiyan pa rin ang mga sumusunod:
- 136,000 na kulang na classrooms
- Learning gaps
- Overworked teachers
- Chronic resource shortages.
Parang ganito ang nangyayari:
“May problema tayo sa edukasyon.”
“Sige, gastusan natin ng bilyon… ang pagwawalis, pagpipinta, paglilinis, at pag-aayos ng mga silid-aralan. Marami namang pera ang Pilipinas, e!”
Hindi ba parang may mismatch… may katangahan? Ang justification: Dalawang problema ang nalulutas, ang school preparation at ang livelihood. Sounds efficient, right? Pero minsan, ang problema sa “two birds, one stone” approach ay hindi pala birds ang natatamaan.
Oo, nabigyan ng trabaho ang mga tao. Oo, nalinis ang mga paaralan. Pero at what cost? A culture that once said:
“Tutulong ako dahil mahalaga ang edukasyon.” Is now quietly shifting to:
“Tutulong ako basta may allowance.”
Let us imagine the next Brigada Eskwela. Fast forward to next year.
Announcement: “Brigada Eskwela na!”
Community response: “Magkano po ulit?” or “Ganoon pa rin po ba ang presyo?!”
At doon mo mararamdaman: Hindi na ito pareho. Hindi na ito yung Brigada Eskwela na kilala natin… may dangal, may kalakip na malasakit, may kaakibat na pagmamahal!
Linawin natin: Hindi ito pag-atake o pangmamaliit sa mga TUPAD workers. They are doing honest work. They deserve support. Ang tanong ay nasa policy, hindi sa tao: Is Brigada Eskwela the right platform for paid labor? Or have we unintentionally replaced a culture of shared responsibility with a system of transactional participation?
Puwede naman kasing mag-usap muna ang mga kalihim ng DepEd at DOLE bago ito ma-roll out. Puwedeng sabihin ni Sec. Sonny kay Sec. Laguesma (o kay Sec. Tolentino) na, “Sec., okay sana itong programa niyo e, pero mas maganda sana kung ipinangpagawa na lang ito ng mga klasrum. Isa pa, hindi angkop na i-angkla ito sa Brigada Eskwela. Bayanihan ang puso ng Brigada Eskwela, hindi hanapbuhay!”
Heto ang final punchline na hindi nakakatawa: Brigada Eskwela was proof that Filipinos can come together willingly para sa kinabukasan ng mga kabataan.
Now, it risks becoming proof that even bayanihan can be monetized. At kung dumating ang araw na wala nang gustong tumulong kung walang bayad, huwag na tayong magulat. Kasi tayo mismo ang nagturo sa lipunan na ang malasakit, may presyo…
…kagaya ng presyo ng mga pulitikong nakaisip ng malaking kalokohang ito: BAYAD NA BAYANIHAN!