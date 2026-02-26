BG. Mendez acting regional director ng PRO3

Niong nakaraan Martes, si Brig. Gen. Jess Mendez ang itinalaga bilang acting regional director ng Police Regional Office 3 (PRO3).
Pinalitan ni BG. Mendez si BG. Ponce Rogelio Penones Jr., na kung saan itinalaga naman siya bilang Director ng PNP for directorate operations sa Camp Crame headquarters.
Halos anim buwan lang nanatili si BG. Penones at hindi na rin mabilang ang magagandang Accomplishments nagawa sa Central Luzon kagaya ng kampanya laban sa illegal drugs, most wanted persons at iba pa.
Hindi na bago si BG. Mendez sa CentrAL Luzon dahil naging Proincial Police Director ng Nueva Ecija at marami din siya magagandang Accomplishments.
Mismong si Chief PNP General Jose Nartatez ang nagsagawa ng simpleng turn over at mukhang malakas si BG. Menodez kay Gen. Nartatez, ayon sa mga police officer.
Bago natalaga si BG. Mendez sa PRO3, naging Senior Executive Assistant kay Chief PNP. Kaya naman siya ang napling kqpalit ni BG. Penonez.
Sa kanyang short speech, Ipinahayag ni BG. Mendez ang magigpit kampaya ng PRO laban sa illegal drugs, loose firearms, illgal manufactuing of cigarttes at manhut operations sa mga wanted persons sa rehiyon.
Binabati po kayo BG. Mendez ng Dateline at Camp Olivas Press Corp sa inyong pagkakatalga ninyo bilang PRO3 director.
Mabuhay po kayo Sir....
Si BG. Mendez ay miyembro ng Philippine National Police Acedemy (PNPA) Class 1997..
Mayron Staff Police Officer nakataga sa PRO3 na PNPA Class 1995....ano kaya ang magiging aksyon nito dahil ang RD 1997? Nagtatanong lang po....