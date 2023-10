BSKE "Generally Peaceful" - BG. Hidalgo

Nitong nakaraan Barangay Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) ay naging "Generally Peaceful."

Ito ang ipinagmamalaki ni Brig. Gen. Jose Hidalgo Jr., Police Regional Office-3 (PRO3) director.

Sang-ayon kay Hidalgo walang "election-related incidents" ang katatapos na BSKE sa buong region 3.

Ito'y dahil sa presenta ng mga PNP personnel at military personnel at koordinasyon sa Commission on Election (COMELEC) kaya naging mapayapa at maayos ang BSKE, ayon pa kay Hidalgo.

Maging sa mga "election areas of concern" ay wala rin naitalang "election related incidents."

Nanatili pa rin ang "security tight" ng PNP personnel upang matiyak na maaayos na madadala ang mga ballot boxes mula sa polling precincts sa COMELEC office.

Congrats sir BG. Hidalgo sa naging resulta ng BSKE sa Central Luzon naging " generally peaceful."

Karagdagang PNP 4,000 personnel sa UNDAS

Kahapon (Lunes) karagadang PNP 4,000 personnel ang ideneploy sa mga sementeryo sa Central Luzon.

Ang mga ito ay itatalaga sa bawat Public at Private cemeteries sa rehiyon, ayon kay Brig. Gen. Jose Hidalgo Jr., PRO3 director.

24/7 ang gagawin pagbabantay ng mga PNP personnel sa mga sementeryo, ayon pa kay Hidalgo.

Ang 1,000 PNP personnel naman ang itinalaga sa mga Motorist Assistance Centers upang matiyak ang seguridad ng publiko.

Ang 3,000 PNP ay itatalaga naman sa mga bus terminals, at checkpoints.