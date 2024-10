Bulan a Papuri kang Indung Marya (A Month in Praise of Mother Mary)

“Parangalan da Ka, O Dyos,

Lulwid da Ka, anting Panginwan;

sablang lelangan sasamban da Ka,

ing Ibpang alang-angga.

Keka ding sablang angeles,

ding sablang upaya ning banwa,

ding kerubin at serapin,

daralit king alang-wakas a papuri;

Banal, banal, banal,

Dyos ning upaya at sikanan,

ing banwa at ing yatu kisna la king ligaya.

Ing maligayang pamisamak

ding propeta pupuryan da Ka.

Ding makamaputing-sutanang martires

pupuryan da Ka.

King mabilug a labwad

ning banal a Pisamban lulwid da Ka;

Ibpa, ing ing kamalan alang sikoti,

ing Kekang tune at bugtung mung Mambang,

karapat-dapat king sablang papuri,

ing Banal a Diwa, Talatangkilik,

Ika, Kristu, ing Ari ning ligaya,

ing alang-anggang Mambang ning Ibpa.

Inyang kingwa Mu la ding laman mi bang patimawan,

pinili Mu ing atsan ning Dalaga,

Asaul mu ing sagpang ning kamatayan

at bisni Me ing kayaryan ning banwa

karing sablang sasalpantaya.

Makalukluk king wanan nang gamat

ning Dyos king ligaya.

Panwalan mi ing datang ka

at maging kekaming Talapangatul.

Datang ka kanita, Ginu at saupan ding tau mu,

seli king ulaga ning sarili mung daya,

at darala Mu kami kambe ring banal

king ligayang alang-angga.”

“Te Deum Laudamus” – (Keka Ginu ing Kapuryan) Dalit ning Pisamban

***

Ing Oktubri ing bulan nang Marya uling iti ing panaun neng ing Pisamban pasiknangan na la lub ing pamanyuyu at pangadi king Nwan a Biren Marya. Ing senayan Oktubru akasanayan yang tegulaling kang Marya, ing Indu nang Yeswa, karing dakal a kalinangan at kasalpantayanan mabilug a yatu malambat nang makatalakad at malalam manuyat king mibantug a kasuywan. Panaun iti neng ding parokya't pamilya pagmasusyan da ing miyayaliwang gawang banal, katurwan at paulit-ulit a dalangin at pampastul a pamagkusa bang parangal at pakit kasuywan kang Marya.

Ing Oktubri ya pin ing bulan ning Pisamban ssambitlan ne I Marya kapamilatan ning pangadi ning Rusadyu. Ing Rusadyu metung yang yanu at paulit-ulit a pangadi a mimigut kekatamu karing kapagmulalan nang Kristu at ing Kaya at kekatamung Indu, lakwas na karing sari kasakit a penandit ning kekatamung makalabwad a pamaglakbe.

Dagdag pa, ing Oktubri tatalan yang maulagang tanda a makasuglung karing pyesta kang Marya a pagmasusyan king ulan ayti. Keng Oktubri 11, ing Pisamban pagmasusyan na ing kabanalan ning Banal a Panga-Indu nang Marya, pyestang pepakilala nang Papa Pio Ka-labingmetung inyang 1931 bang ganakan ing ka-15ng dalambanwa ning Kagawaran ning katlung Epesu. Ing pyesta paslagan na ing makakaliwang gagampanan nang Marya anting Indu ning Dyos at pakaslagan naing kayang metung mung dangalan ning kapagmulalan ning kaligtasan.

At saka, ing Octobri 7 ya pin ing Panalala king Kekatamung Ginang ning Rusadyu, a babalikid king tagumpe ning Kawan da ring Kristyanu laban karing Turkung Ottoman keng Lumpungan king Lepanto inyang 1571, makasuglung king pamanantabe ning Nwan a Biren Marya. Ing pyesta paganaka na keng Rusadyu ing mayupayang pamanantabe nang Marya at ing ulaga ning pamangadi king Rusadyu para king kapayapan at kapamingwan.

King sampulung, ing Oktubrei ya pin ing bulan nang Marya uling iti ing panaun neng ing Pisamban pasiknangan na ing pamitagulaling at dalangin king Nwan a Biren Marya. Bulan ya itying kisna king miyayaliwang pamagkusa bang parangalan ya I Marya, lakwas na king kapamilatan ning Rusadyu. Dagdag pa, ing kapagmasusyan king Kabanalan ning Nwan a Panga-Indu nang Marya at ing Panalala king Kekatamung Ginang ning Rusadyu balang Oktubri paragdagan na ing pamitingid king kaulagan niting bulan king pamiparangal at pamanalangin kang Marya.

Piyagpangan

General Audience of 1 May 2002 2

3 October 2004: Beatification of five Servants of God 7

31 December 2008, Vespers and Te Deum

***

Dake Talabaldugan:

1.nara – uri ning matibe at ating kule malutung kayumanggi a dutung. Maralas magagamit kareng kasangkapan a pangmalambatan—pasbul, luklukan o dulang. English: narra. Alimbawa king pamangamit: “Alus nara la ngan deng gamit da bale deng minunang masalaping kabalen tamu.”

2.nasa – kapagnasan, kaburyan, pamalak. English: desire, wish, plan. Alimbawa king pamangamit: “Nasa ku ing sana deng tau abalu dang aliwa ila ring karelang katawan nung e ila ring kaladwang pangsamantalang makatuknang kaniti.”

***

DIPARAN at KASEBYAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Awsan mu no ngan deng sablang santu!”

Sasabyan da reng mamarusa keng paparusan potang malapit da neng paten.

Kabaldugan: Manyad na kang saup kareng santu o king Apung Ginu uling ini na ing tawli mung inawa at tawling penandit at dasan mu na ing wakas ning bye mu keti yatu.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

1.dalangin – pamakisabi keng Apung Ginu o misan kareng mebye banal agpang king Pisamban. Gagamitan da naman deng Tagalug.

2.panalangin – kasing-kabaldugan ning dalangin, pamakisabi keng Apung Ginu o misan kareng mebye banal agpang king Pisamban. Gagamitan da naman deng Tagalug.

3.pangadi – kasing-kabaldugan ning dalangin, pamakisabi keng Apung Ginu o misan kareng mebye banal agpang king Pisamban. Gagamitan da naman deng Tagalug, dapot lakwas mekilala anting amanung Kapampangan.

4.panigapu – pamakisabing mayap keng Apung Ginu o misan kareng mebye banal agpang king Pisamban, bang tanggap galal o lunus.

5.paralampu – pamagmakalunus keng Apung Ginu o misan kareng mebye banal agpang king Pisamban. Misan kareng taung para king mangadi dakila o matas pangatau.

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0905-2162-419 o keng Facetime: 0999-3654-490.