Bumaba ang Crime Rate sa CL?

Bumaba umano sa 16 porsiento ang Crime Rate sa Central Luzon, ayon kay Brig. Gen. Ponce Rogelio Penones, Police Regional Office-3 (PRO3) director.
Sa report ni BG. Penones, simula noong Hunyo 20 hanggang Agosto 15, nasa 16 porsiento bumaba ang Crime Rate sa rehiyon.
Sa data ng PRO3, nasa 495 krimen ang naitala mula noong Huyo 20 hanggang Agosto 20 kumpara noong nakaraang taon na kung saan umabot ito 588 kaso.
Ang mga Crime Rate, kabilang kaso ang physical injuries na bumaba 25; ang Rape Case ay nasa 25 kaso; ang Murder nasa 15 mga kaso; at Carnapping ay naitala ng 4 na kaso, ayon kay BG. Penones.
Umaabot naman sa 1,326 wanted persons ang naaresto ng PRO3 sa kanilang ipinatutupad na manhut operations sa rehiyon.
Nasa 260 Loose Fireams ang narekober ng PRO3 simula noong Hunyo 20, dagdag pa ni BG. Penones.
Congrats sir BG. Penones dahil sa inyong pag-upo bilang PRO3 director bumaba ang Crime Rate sa Gitnang Luzon.
MABUHAY PO KAYO SIR....
Huli ang dalawang suspek sa pagpatay sa dalawang babae ng Zambales
Noong Agosto 14 nitong taon, dalawang bangkay ng babae ang natagpuan sa isang kanal sa Barangay Tal-Tal, Masinloc, Zambales. Ang mga ito ay kinilala sa alyas Kahng-Khang at Leng-Leng.
Ang dalawang biktima ay pinatay umano sa Barangay Putok, 5, Barangay Salaza, Palauig, Zambales.
Ayon sa Zambales police report, bandang 3:00 ng madaling araw isang "speeding vehicle" ang narinig sa nasabing barangay kasunod noon ang mga putok.
Narekober ng respondeng mga pulis mga basyong bala ng .45 caliber pistol, hininalaang shabu at cash sa pinangyarihan ng "brutal killing."
Mabilis na kumaripas ng takbo ang sasakyan ng mga suspek na isang Black Subaru (NVO-573) patunong Metro Manila. At dito kagaad nagsagawa ng hot pursuit operation ang Zambales police.
Ang mga suspek na sina alias Jinky at Benedict ay naaresto ng pulisya sa kanilang sa isang kuwarto ng hotel noong Agusto 16 na kung saan nakarekober ang mga ito ng isang .38 caliber revolver at ang get-away vehicle.
Nasa custody kasalukuyan ang mga suspek sa Paluig Police.
Good Job....Zambales Police