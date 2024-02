Crime incidents sa CL bumaba

Halos aabot sa 5.9 porsiento ang ibinaba ng crime incidents sa Central Luzon.

Sang-ayon kay Brig. Gen. Jose Hidalgo Jr., Police Regional Office-3 (PRO3) director, ang pagbaba ng crime incidents sa rehiyon ay batay sa record mula Pebrero 22, 2023 hanggang Pebrero 22, 2024.

Sa malawakang "police presence" na isinasagawa ng mga Provincial at City police offices sa rehiyon naging matagumpay ang kampanya ng PRO3 laban sa crime incidents.

Ito ang isa sa naging dahilan kaya bumaba ang "crime incidents' sa Central Luzon, ayon pa kay Hidalgo.

Sa record umaabot sa 2,360 crime incidents o 5.9 percent ang ibinaba nito, ayon pa kay Hidalgo.

Mula 40,114 crime incidents noong 2022 naging 37,754 ang binaba nitong nakaraang taon.

Maging sa kampanya ng PRO3 sa Most Wanted Perons, aabot sa 8,651 ang naaresto. Samantalang aabot sa 8,319 drug suspects an naaresto at aabot sa 21,301.85 grams ng shabu, 63,503.94 grams marijuana at 25 tablets of Ecstacy ang nakumpiska.

Aabot naman sa 6,233 katao ang naaresto sa kampanya sa illegal gamblings at aabot naman sa P3,792,926 halaga ang nakumpiska.

Sa kampanya sa loose firearms aabot sa 1,296 ang nakumpiska ng PRO3 at 662 katao ang naaresto.

Ito ang ipinagmamalaki ni Brig. Gen. Hidalgo sa loob isang ng kanyang panunungkulan bilang PRO3 director.

