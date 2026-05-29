Magandang araw sa lahat!
Inaanyayahan po namin ang lahat ng mga interesadong kumuha o mag-apply ng pabahay sa Crystal Peak Estates na dumalo sa gaganaping 4PH Program Orientation katuwang ang Social Housing Finance Corporation (SHFC) sa ilalim ng Pambansang Pabahay Para sa Pilipino Program (4PH).
🗓 Petsa: Mayo 30, 2026, Sabado
⏰ Oras: 9:00A.M.
📍 Lugar: Crystal Peak Estates (Clubhouse), Brgy. Del Carmen, City of San Fernando, Pampanga
Layunin ng orientation na ito na magbigay ng impormasyon tungkol sa abot-kaya at maayos na housing program kabilang ang Crystal Peak Estates Project sa Lungsod ng San Fernando, Pampanga.
Hinihikayat ang lahat ng mga interesado na maki-isa at dumalo upang malaman ang mga benepisyo at oportunidad na hatid ng programang ito.
Maraming salamat at inaasahan po namin ang inyong pakikilahok.
-Social Housing Finance Corporation