Dalawang politicians mastermind at financier ng illegal trade cigarettes

Hahabulin ni Sec.Interior and Local Govwernment (DILG) Jovic Remulla ang lahat ng illegal manufacturing of cigarettes sa bansa.
Ito ang matinding mensahe ni Remulla sa mga gumagawa ng illegal cigarettes sa isang isinagawang Press Briefing sa barangay Panipuan, Mexico, Pampanga noong Huwebes, Feb. 5.
Ayon sa kanya di siya titigil hanggang masugpo ang illegal trade cigarettes.
Dalawang kongresista ang itinuturo ni SILG sec. ang mga ito ay taga Northern Luzon na mastermind at financier ng mga illegal cigarrettes trade.
Hindi naman ibininuyag ang pangalan ng mga kongresista ni Remulla.
Sang-ayon pa sa kanya isang Sabotage sa ekonomiya ang ginagwa ng mga dayuhan kasabwat ang dalawang politicians.
Kasalukuyan kami nagsasagawa ng imbestigasyon sa nasabing kongresista, ayon pa kay Remulla.
Matatandaan noong Enero 28, sinalakay ng mga otoridad ang illegal cigarrette factory at warehouse sa nasabing barangay na kung saan operates ng Samyong Global corp., dating Sangil steel Phils.
Umaabot sa Php 30 billion excise taxes sng halaga ng nawawala sa pamahalaan bago ito sinalagkay ito.
Sino kaya ang binabanggit ni SILG sec. na dalawang kongresista mula sa Northern Luzon, nagtatanong lang po.
Paano nabigyan ng Permit to Operate ng Mexico government ang nasabing cigarette factory? Nagtatanong lang po.
Nagkaroon kya ng masagandang usapan sa pagitan ng operator? Iyan ang malaking katanungan ng mga kababayan natin.
At ang masaklap nito mga nasa goverment pa natin ang gumagawa ng illegal. Biro mmayroon din nasabit na mga politician sa anomalyang flood control project.
Kung palagi ganito ang nangyayri sa atin bansa saan patutungo ang Pilipinas dahil lamang sa mga corrupt government officials? Nagtatanong lang po.