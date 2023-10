Daun at Aldo da ring Sablang Kaladwa (All Saint's Day and All Souls' Day)

“O sapni nang Barat, king penandit ayta i Krisna, makatiman ya,

libutad ding dakal a ukbu karing misusumangid, simbitla na la

ring amanung makatuki king magmalung i Ardyun.

Nganang sinabi ning Nwan a Panginwan: Kabang sasabyan no ring byasang amanu, pagpaldasan mu ing e karapatdapat pagmalunan. Ding byasa, e da pagmalunan

ding mabibye man o ring mete.

Alang panaung meyala Ku, o ika man, o ren mang aring a reti;

at ninu man kekatamu king payntungul mayala.

Nung makananung ing makikatawang kaladwa balabalaus yang daralan,

king katawang ayni, magmula king kayanakan angga king ketwan,

ing kaladwa daralan ya naman papunta king aliwang katawan king penandit

ning kamatayan. Ing kaladwang mekakilala na king sarili e ya mangasdan

king pamibayung mengari kaniti.

O mambang nang Kunti, ing e pangmalambatang aske ning ligaya at lungkut,

at ding pangayala da panyatang ning panaun, mengari la king panyatang ding panaun ning dimla at kaleldo. Manibatan la king kamalitan panandam, o sapni nang Barat,

at dapat lang e ipagbaliyala a e ka maliligalig.

O pekamayap dili karing tao [Ardyun], ing taung e maliligalig king ligaya

o lungkut at makapagdatila kareti bitasa yang maging karapatdapat king pangakabus.

Ding talapanakit king katutwan migapsya na lang king keyalan alang kapibabatan,

at king kayatinan alang pangabating. Deting talapanakit a reti migpasya la kapamilatan ning pamanyuri king kalikasan ding adwa.

Pakibalwan mung ing makalaganap king mabilug katwan e ya asisira.

Alang makasira king alan-kabatingang kaladwa.

Ing katawan na kabud ning e asisira, e asusukad at alang-anggang mabibye lelangan ing malyaring masira; inya pin, lumaban ka, o sapni nang Barat.

Ninu mang mimisip a ing metung a mabibye ing makamate o apapate ya,

e na asasanak. Ninu mang ati king belwan balu nang ing sarili

e ya makamate o apapate.

Para king kaladwa alang beytan o kamatayan. E ya naman maluluma,

o mababating kapilan man. E ya mibabait, alang-angga ya, alang patugut mandatila,

e ya mamamate at ya ing minunang dili. E ya mamamate nung ing katawan paten ya.”

~ Dalit ning Kakataskatasang Panginwan | Dangka 2: Sunis 10-20

(The Song of God 2: 10-20)

“Aku ing parasan, ing mitatas, ing Ginu, ing saksi, ing karinan,

ing santungan at ing pekamal a kakaluguran. Aku ing pamaglalang at pamaglasak,

ing dalerayan ding sabla, ing pipaynawan at ing alang-anggang bini.

O Ardyun, ampatan Ku ing pali, ing uran at tigang.

Aku ing kelangkamatayan, at Aku mu naman ing kamatayang mikatawan.

Ding malilyari at e malilyari ati lu Kanaku.

Deng manigaral karing aklatbelwan at miminum king sabo soma,

magdulap karing makabanwang labwad, sasamban da Kung makapatalilis.

Mibabait la king labwad nang Indra, a nung nu la magpasasa

king maladiwatang tula.

Ampat apagsasan da na ing pambanwang tula, mibabalik lang pasibayu

keting mamamate labwad. Inya pin, kapamilatan ding tuntunan ning belwan,

darasnan da mapundat mung saya.

Dapot detang sasamba king pamanyuyu Kanaku, migunamgunam

king Kanakung makapaymbabo aske—para karela darala Ku nung nanu

ing kakulangan da at tatangkapan nung nanu ing atin la.

Nanu man ing idaun ning ninumang tau karing aliwang diwata,

O anak nang Kunti, makatagulaling para Kanaku mu kabud,

dapot miyayampang alang tune pamisanak.

Aku kabud ing talapasasa at ing kapupuntalan ning daun.

Detang e makakilala king Kanakung kalikasan miraragsa la.

Deng sasamba karing diwata mibait la karing diwata;

deng sasamba karing maglage at diwa mibait la karing antitang lelangan;

deng sasamba karing pipumpunan miraras la karing pipumpunan;

at deng sasamba Kanaku mye la kambe Ku.

Ninu mang miyamapang Kanakung ating lugud at tagulaling a bulung,

bulaklak, bunga o danum, tanggapan Ke ya.”

~ Dalit ning Kakataskatasang Panginwan | Dangka 2: Sunis 18-26

(The Song of God 2: 18-26)

***

Deng sunis a makapayuna makaparikil la king kalikasan ning kaladwa at nung nanu ing kabaldugan na ning Daun, Mayayakit ing pamiyaliwa da ring pamagdaun a sangkap o paralan ning pamanyamba. Ing Kakataskatasang Panginwan melinawan Na la deti at tuturu Na nung sanung sukat pilinan at daptan tamu.

***

***

Dake Talabaldugan

⦁ minatuk – kikyak a bingut a biglang mipatuknang mekad uling sisingap ya neng bina neng malambat gagaga,; ginalukguk siwala pauli ning labis a kyak. English – baby choked while crying. Alimbawa king pamangamit: “E de pepatugutan mumulangan ing bingut nung e ya mu biglang minatuk inya dintang ya ing ima na.”

***

DIPARAN, KASEBYAN at KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini: “Nung alakang tenam, ala ka namang pupulan.” Patune king katutwan ning batas ning kalma o karma,

Kabaldugan: Balang dapat tamu ating maging bunga, Manasik ka at ating tumubu nung ing gabun mataba at ding bini makatud la twa. King malagwang salita, kabud atin kang depatan atin iting kapuntalan—mayap man o ali,

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

⦁ kutkutan – datukanan da karing katawang ala nang bye.

⦁ libingan – anti king kutkutan, datukanan da karing katawang ala nang bye, dapot malyaring mangabaldugang pangmarakalan.

⦁ aun – malalam a kulkul a malyaring pikutkutan.

⦁ pipaynawan – banayad pangasabing mangabaldugan mu namang kutkutan o libingan.

⦁ pantsun – libingan a gawa kareng batu at simentu a malyaring makalapt o makatas king gabun,

***

