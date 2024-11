Daun; Senayang Kapampangan (All Souls' Day: A Kapampangan Tradition)

“Balang kaladwa takman da ing kamatayan. Mibayaran kang ganap king panakitan mu

king Aldo ning Pamanalakad. Ninu man is dinayu manibat king Api at metanggap king Mula,

migtagumpe na ya.Ing bye king labwad ayni metung mung tula ning maling pamisip.””

~Ing Pamanungge | Dangka 3: Sunis 185

(Quran, 3:185)

“At gisanan [king paralan nang Allah ] manibat king nanu ing binye mu bayu ing kamatayan palapit

ninu man kekayu at sabyan na, 'Ginu Ko, nung itawli Mu mu agyang makananu kakuyad ing amanu bang'ting upayang makapamye ku king pamidake at karing matalaru.'

Dapot I Allah itawli Ne ing kaladwa nung dintang na ing penandit na,

At I Allah mibasa ya king nanu ing gagawan mu.”

~Ing Pamanungge | Dangka 63: Sunis 10-11

(Quran, 63:10-11)

“Menagri kang dilp bulung, Ding talatuki ning Ginu ning Kamatayan manaya ya kekayu:

Makatalakad ka karing panga ning kamatayan a alang pabakal king kekang pamaglakbe.

Gawa kang pulu para king sarili mu—malagwa kang maging masikan at matenakan.

Palinawan mo ring kekang dusing at kamalyan, at dasasan mo ring banwa dimg nwan.

Malapit no ring Sugu ning Kamtayan. Maglakbe kang dapat king asna kala. Nanu ing dalan mu?

Ika ing sulung paslag king dalan. Kaybat mamirapal ka, mamirapal.

Kabud ing sulu mu sumlag ya a alang karinatan ning kapagnasan,

miras ka king bangsang alang pilatan.”

~Ding Turu nang Panginwnag Buddha | Dangka 18: Sunis 1-2

(Dhammapada 18:1 and 2)

”Ing kalikasang pangkatawan makikilala bilang miyayalilan alang kapupusan. Ing sikluban ya pin ing pangsiklubang aske ning Kakataskatasang Panginwan, at Aku ing Panginwang mipapakilala bilang Punkaladwa, makatuknang karing balang pusu ding balang makikatawang mabibye.

At ninu man, king penandit ning kamatayan, lakwan ne ing katawan na, Aku mu ing agaganaka na kabud, tambing nang tanggapan ing Kanakung kalikasan. Kaniti alang pamikakunu.

Nanu mang kabilyang aganaka na ku ninu man ampat lakwan ne ing katawan na, ing kabilyang ita dasnan nang alang kabyus.”

~ Dalit ning Kakataskatasang Panginwan | Dangka 8: Sunis 4-6

(Bhagavad Gita, Chapter 8: Verses 4-6)

***

Daun. Aldo ring sablang nwan napun at ngeni naman‒aldo ring sablang kaladwa. Aldo tamu ngan. Anti na keng sadya ku nang sinulat kening Kapisik at patunayan da ring sablang tune Banal a Kasulatan‒aliwa itamung maki-kaladwa. Ika ing kaladwa; aku ing kaladwa; ila ring kaladwa at aliwa aku ing katawan; aliwa ika ing katawan at aliwa ila ring katawan.

Itamu reng kaladwa, at ing katawan‒a pangsaguli tamung tutuknangan‒aliwa itamu.

E makatud sabyan “ing kaladwa ku o da”, “ing kaladwa mu/tamu” nung e itamu ing kaladwa inya ing katawan ing “bandi” tamu at aliwa ing “kaladwa” ing bandi tamu.

E mu naman makatud ing turu da reng aliwa a “itamu ing katawan at kaladwa.” Bakit? Ing katawan miyayalilan ya. Ing kaladwa, ali ya at ya pa mu rin angga king alang-angga. Ing Katawan mibabait ya, mikakasakit ya, tutwa ya at mamate ya. Ing kaladwa e ya mibabait, e ya mikakasakit anti ing katawan at e ya tutwa at e ya mamamate anti ing katawan.

Aru, dakal lang e mamayun at e makasdan ita uling ita ing disnan tamung pamisip at tiru da reng sinakup kekatamu at angga man ngeni ita ing tuturu da kareng pipagaralan magmula grade school angga na college at post-graduate schools. Dakal lang mimwa kanini keng Kapisik dapot panupaya, abe, ita ing katutwan.

Nanu ing makasulat a sinabi ning Ginung Yesukristu dikil keng pamanuli king kayaryan ning Dyos?

“Papasyag ku kekayu ngeni, kapatad, a ing laman at daya e na amana ing kayaryan ning Dyos, at e na mu naman amana ning masisira ing e masisira.”

~Mumunang Korintu, | Dangka 15: Sunis 50

(1 Corinthians 15:50)

***

Laman at daya, e na kaylangan pang malinawan a ya pin iti ing katawan. Masisira at malalaso. Ing kaladwa, e ya antita. E ya masisira at e ya malalaso at ya ing malyaring muli king kayaryan ning Dyos uling alang-angga ya. Ibat ya king Dyos. Ing katawan ibat ya king gabun‒agya mang ing sabla ibat king Dyos‒dapot iti aliwa ya king sikanang pangdiwa o spiritual energy salungat king sikanang pambage o “material energy” ning Dyos.

Nung ating mete at makatagun tamu keng burul, e wari akakit ta la a makakera lub ning kabawang at nung ila reng katawan da, o ba’t deng kematen sasabyan da‒”Ot’likwan mu kami?”ngara king makaburul kabang ing katawan kayarap d’ya mu. Ing ala ya pin ing kaladwa. Meko ne’t likwan ne ing katawang e na malyari uling mesira ne keng nanu mang sangkan.

Makalungkut isipan a ing aldo iti mipapagmasusyan ya agpang king pamisip a itamu deng katawan tamu at deng pakamalan tamu anting ila reng katawan dang pakakutkut king libingan at ila reng yapa tamu neng Daun.

Ninu ing bisang pisabyan da ing katutwan ning e ayampat a kamatayan? Nung magmula kang sambitlan mu iti—mekad sabyananda kang ka-negative mu naman! Ka-morbid ing sasabyan mo! Dakal ne kaligaligan ing yatu at ing bye daragdagan mu pa. Pisabyan ta namu ing nung nanu ing masaya at positive!

Sabyanan da kang “KJ” o “kill joy” nung ibuklat mu ing paksa ning kamatayan. Mekad atwagan da ka at e da na ka buri mamg pakisabyan mang pasibayu. Pangilagan da ka, Bala deng pau o pawikan a sasalikut keng balat dang asna kasyas. Papalub de ing buntuk da pati na galame da nang pangilagan at takasan ing katutwan. Ayyyy....

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0905-2162-419 o keng Facetime: 0999-3654-490.