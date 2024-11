Deng Apu at Ding Apu, Dake 1 (Grannies and Grand Kids, Part 1)

“Dapot magmula king alang-angga angga king alang-angga ing lugud ning Panginwan

ati yu karing tatakut Kaya, at king katalarwan karing anak ding anak.”

~Dalit | Dangka 103:17

(Psalm 103:17)

“Mipapaganakan Ku king kekayung tapat a kasalpantayanan, a minunang mebye king kekayung apung babaing Lois at king kekayung indu Eunice at, mapipilitan ku, at mabibye kakayu ngeni mu naman.”

~ Kadwang Aklat nang Timoteu, Dangka | 1:5

(2 Timothy 1:5)

“Mimingat kayu mu, at banten yu lang malapitan ding sarili yu bang e yu akalingwan nung nanu

ing ikit da ring mata yu o buren yung kumupas karing pusu yu kabang mabye kayu.

Ituru yu la kareng anak yu at karing anak kaybat da.”

~ Pamiyulit ning Batas, Dangka | 1:5

(Deutoronomy 4:9)

“Ing maputing bwak putung ne ning ligaya; akakwa ya kapamilatan ning paralan ning katalarwan.”

~Dalit | Dangka 16:31

(Psalm 16:31)

“Deng anak ding anak putung da la ding mangatwang tau; at ligaya ding anak ding ibpa da.”

~Diparan| Dangka 17:6

(Proverbs 17:6)

“Ing maputing buntuk korona ya ning ligaya, nung atagmwan ya king dalan ning katalarwan.”

~Diparan| Dangka 16:31

(Proverbs 16:31)

“Metung a dai puryan na la ding dapat ding aliwa; at ipasyag da ing karelang masikanang gawa.”

~Dalit | Dangka 16:31

(Psalm 145:4)

“Pakirandaman mu kabud ing sarili mu, at masipag kang tangkapan ing sarili mu, nung ali akalingwan mu la ding bage ikit da na ding mata mu, at nung ali mako la king pusu mu ding sablang aldo ning bye mu: dapot turwanan la ring mambang, at ding mambang ding mambang mu.”

~ Pamiyulit ning Batas, Dangka | 4:9

(Deutoronomy 4:9)

“At agyang king katwa mu, Aku Ya; at agyang karing maputi mung bwak kilikan da ka; agawa ku,

at pusanan ku, at ikabus da ka.”

~ Isayas, Dangka | 46:4

(Isaiah 46:4)

“Ing mayap a lalaki maglakwan yang pamana karing anak ding anak na;

at ing pibandyan ning metung a makasalanan mikutkut para karing makatud.”

~Diparan| Dangka 13:22

(Proverbs 13:22)

“Dapot ing pakalulu ning Ginu ibat king alang-anggang ibat king alang-angga

karelang tatakut kaya, at ing katalarwan ding anak ding anak da.”

~Dalit | Dangka 103:17

(Psalm 145:4)

“Mikabunga la king ketwan da; taba la at lumabung:

Bang ipakit a ing Ginu makatikdo Ya;Ya ing batu ku at alang-kelang-katalarwan Kaya.”

~Dalit | Dangka 92:14-15

(Psalm 145:4)

***

Deng pengari mapalyaring agya mang kaluguran da la deng anak da, agyu da lang apibata agyang manasakit la dapot deng apu agyang misan e makatud—kakampyan da agyang mali ing dapat da reng apu da. Ila ding magpalayo karing apu inya ila ding pupulanditan da reti kabud mikakamwanan la karing sarili dang pengari deng anak.

E da apibata deng apu ing akakit da lang mababalag lwa ding karelang pakamalang apu at iti maragul a sugat a mangaplas karing pusu da o mekad mengaring pataram a tatarak karing salu da. Ila ding manamulis karing mata dang mabasa king lwa da ring apu da ambisna mali la depatan. Inya pin daragul lang layo at e dadala king kamalyan da.

Deng apu ila ring bala kayalili ning Apung Ginu keti king sulip, uling ing Apung Ginu mapamatawad ya at mapamakalulu agyang karing saring makasalanan, agyang karing pekamisaldak king laput o mikukutkut king kumunuy ning kasalanan. E da balu deng alang apu ing katutwang ini.

Inya pin inyang mayangu la bye ding apu ning kekayung talasuyung talasulat—mengari yang mengaspak a pusu king pangayangu da bye ring apu na. Mkead uling inyang ati lu pa keti king yatu at inyang dinagul ne, e na no papansingan o lalapitan man deti inyang atin neng kakaluguran at makalungkut isipan at balikdan ing asugat na la kapanamdaman deti pauli ning agyang karungut na la aldo'ldo e na na la dirinan ditak mu mang penandit uling atin neng sariling labwad.

Inya pin inyang mako na la keti king yatu ding apu na, mengaspak ya salu keng lumbe at pamagsisi king sinayang nang pamikatagun akayabe na la ding apu na inyang kaylangan deng kaylangan at ila ala nang magpaulaga karela. Tutu ing kasebyan a “alang mumunang sisi” ngara pin deng mangatwa, nagra pin deng apu.

***

Dake Talabaldugan:

1.nasan – pagnasan, buryan, balakan. English: to desire, wish, plan. Alimbawa king pamangamit: “Nasan mu man nung e taganang keka e pa mu rin malyari uling ita ing upaya kalikasan.”

***

DIPARAN at KASEBYAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Manggatal lu palad. Datang la ata ding salapi?

Mekad metung mung iriya ini, dapot maralas mipapaltutu at ing talasulat yu maralas nang adadanasan iti.

Kabaldugan: Iti mengaring metung a salamisim o pasilip king nung nanu ing malyari king dfaratang a payntungulan.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

1.barya – dake ning salaping pemitna bang asuklyan.

2.kalatsu – pekamaritak a dake ning barya a lakwas pang malati o ditak kesa king kusing,

3.kusing – apulung mamera,

4.mamera – maging singku nung lima lang pirasu.

5.singku – limang pirasung mamera, agpang king Kepampanganang Kastila.

6.dyes – apulung mamera o adwang singku,agpang king Kepampanganang Kastila.

7.tarat – adwampulung mamera o adwang dyes at apat a singku.

8.salapi – ini ing yaus da keng limampulung pirasung mamera.

9.pesus – dinalan a mamera agpang king Kepampanganang Kastila.

***

