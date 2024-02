DILG nanawagan sa LGUs ipatupad ang banning of motorized tricycle at E-veh sa national highway

Kinakailangan na ipatupad ang pagbabawal sa national highway ang mga motorized tricycle at E-vehicles dahil sa mga aksidente kinasangkutan ng mga ito.

Ito rin ang nagiging sanhi ng pagbagal ng daloy ng trapiko sa mga national highway, ayon sa Department of Interior and Local Government.

Kaya naman ang panawagan ng DILG sa Local Government Unit's (LGUs) ipatupad na nila ang Banning of Motorized tricycle at E-vehs sa pangunahing lansangan sa bansa.

Kung tutuusin bawal na bawal talaga dumaan o bumiye ang mga Motorized tricycle at E-Vehs sa national highway...Kaya lang wala pang LGUs ang may lakas na loob ipatupad ang naturang batas trapiko.

Sa City of San Fernando, nagsupultan na parang kabute ang mga Motorized tricycle at E-Vehs at mukhang walang pakialam ang pamahalaan ng lungsod???

Nang nagsulputan ang mga E-vehs bukod pa Motirized tricycle naging grabe ang trapiko sa kahabaan ng McArthur highway simula sa Barangay Telabastagan hanggang Barangay Sto. Rosario.

Lubhang nagiging sanhi ng nararanasan na grabeng trapiko dahil sa mga naglipanang motorized tricycle at lalo ng E-Vehs.

Ni walang sumisitang otoridad sa mga Motorized tricycle at E-vehs na kung saan ginawa na nilang pampasahero ang mga ito.

Mukha yata walang "Political Will" ang City of San Fernando Mayor Vilma Caluag??? Nagtatanong lang po...

Induction of CAMI officers at Trusstees

Noong nakaraang Martes (Feb. 6) nanumpa ang mga opisyales ng Capampanga In Media Inc. (CAMI) at Board of Trustess kay dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo.

Naganap ang Oath Taking Ceremony sa Quezon City nang Martes ng umaga.

Ang mga bagong CAMI officers ay sina Dionisio Pelayo (retired columnist) bilang Chairman of the Board; Mario Garcia (broadcaster at former DZMM station manager) bialng Vice-chairman.

Si Vittorio Vitug (Business Mirror) ang CAMI President; Garmer Layson (TV host, Vlogger at Reporter ng Pilipino Star Ngayon) Vice-President; Robert Mananquil (former OPS undersecretary) Vice-President for Local; Precy Pintor (Senior Communications Officer ng Clark Development Corp.) Secretary; Abel Cruz (host producer ng out of town travel show ng Cignal TV) bilang Tresurer; Ric Sapnu (Philippine Star/Sun Star Pamp. Columnist) bilang Auditor;

Ang mga Board of Trustees kinabibilangan nina Federico "Dik" Pascual (veteran editor and Columnist); Willie Vilarama (President ng Manila Times at Columnist); Romeo Dizon (Manila Standard); Roly Eclevia (freelance writer); Numeriano "Ner" Dayrit (PR practitioner); Willie Capulong (Columnist); Philip Lustre (book author) at Joann Manabat (Rappler).

Sa nasabing Induction, nililing ni Arroyo na ngayon Rep. ng Pampanga Second District sa mga Officers at Trustees na magtrabaho at tuparin ang layunin ng CAMI sa kanilang mandato bilang mamamahayag...