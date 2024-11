Ding Guryun at Ing Amyam (Kites and The Northern Wind)

“Ing munag e ya lalambat king kekaban ning abak; Ing misalbag a biga e ya lalambat patingapun; Antimong ing pamalsinta ku ati yu mu, dapot likwan na kang alang pamun Dapot e ya parating antini kakulilmlim; Ding segana-gana lumipas la mu.”

~ George Harrison , “All Things Must Pass”

“Nung makananung ing anging masikan, lalabul ya nu man karin, pane makasandal

king pilatang e amalit, balwan mung antita la mu namang makasandal ding sablang mabibye Kanaku.”

~Dalit ning Kakataskatasang Panginwan | Dangka 9: Sunis 6

(The Song of God, 9:6)

***

King kalabing metung a bulan, pane na ing labul ning amyam at kaniti magmula ing lakwas a legwan king panaun ning pabanwa bista’t ita agpang pa mu rin king miyayaliwang panakit ding balang metung kekatamu. Makanyan man, iti ing panaun nung kapilan ing pali ning aslag ning aldo magmula yang maging banayad mu. Bukud king aslag ning aldo, ing labul ning angina sisikan at dirimla.

Deng tau lakwas lang dakal deng mamaglwal karing pibale-bale da bang lumibut at mamyalung matwa’t anak. At keng pisasabyang iti lumwal ya ing dalumat ning pyalung. Ing pyalung pangsikluban ya dapot balang metung a dane o dake ning yatu atin yang lalto pyalung a kabud ya mu ing ating antita. O mekad ditak la mu’t mapilan ding ating anti reti. Dakal tamu pyalung keti Kapampangan dapot ngening panaung iti dakal na la naman ding mekalingwan at mengalingwan karing pyalung a sadyang panibatan ning tula e mu ring kayanakan nung e pati na makatwa.

Deng mapilan kareti ila pin ding: 1. Moru-moru o Tagalan-sopanan, 2. Piku, 3. Tubigan (sana “danuman” nyamu), deti adwa la kauryan;ing mabilug a kulung at ing apatsuluk a kulung; 4. Sulpak (gagamit katilpu o besang papil anting balas king kwayan a mala-lantakang malati) 5. Sipang presu 6. Arnis-arnisan (gagamit tangke kwayan a makayaske “espada”) 7. Baril-barilan (gagamit saresa anting balas) 8. Dyolens (gagamit olen o marble balls) 9. Tsupan o labulan goma 10. Siglulu o lumpungan babagwa 11. Kubu-kubwan (mararapat neng papalut) 12. Pyalung takad (gagamit mangakabang kwayan anting “stilts” a paglakad at paglakbang mangatas a bakud) 13. Salikutan (masanting gagawan neng kabilugan ning bulan) 14. Siglulung bangka-bangkaan (gagamit mangalating bangka a pisisiglulwan kareng paligi) 15. Saltikan (gagamit batu o pikling balanggut o tike) 16. Patilo guryun, burarul o karang-karang. Mekad karing miyayaliwang balen Kapampangan dakal la pang e ku ayabe.

Mekad e la pigmulan a keti reti nung e inapusan la mu kareng aliwang bangsa kapamilatan ning pamaglayag da reng kekatang pipumpunan o keng panyatang da reng aliwang memalen aliwang bangsa. Anting dake ning kalinangan, ing pyalung masakit panaluntunan ing tune dang penibatan. Metung yang bage iting masanting saliksikan. Metung ya karing masayang pyalung, lakwas na king panyatang ning amyam, ya pin ing pamipatilo guryun. Kareng anak itang malati mu – ing karang-karang; Kareng lakwas maragul at magbabaintau- ing burarul at karing agyang makatwa na – ing guryun.

Deng karang-karang pituklip-tuklip la mu’t pinekat agyang king nasi mu a papil, ala lang balangkas tune at sinatyan lang kabud sinulad. Deti e la titilo matas anti reng burarul o guryun. Pipula-pulandit da la mu deti reng anak a lalaki’t babai. Deng burarul naman atin lang balangkas a kwayang maimpis at payat mu. Neng kai agyang tingting palis mu. Gagamitan pangawang makule katawan ampong iki papil de’pun o Japanese paper a magagamit mu naman king pamangawang parul. Pisi na ing gagamitan anting sati at deti apapatilo na lang matas. Maralas papyalungan la reti karing mangalwalas a lawlta, dayat o neng kai kareng babo pantsun o kutkutan.

Deti maralas gawa la king belangkasang kwayan at pinekat a papil a siglungan pisi o sinulad. Sindagul la reti o lakwas la pang maragul kareng tau. Deng kasing karangkarang mababa la mu sulagpo. Pitilo-tilo da la mu reng anak a e pa byasa o e pa makiagyung patilo burarul o guryun. Deng magba-baintau ilang maralas mamyalungan kareng burarul kalwal da king pamagaral o neng ala lang lub. Neng kai e na la mu lulub bang makapatilo mung burarul.

Den’namang guryun ila ring pekamaragul karing patilo. Tangke kwayan a e kinayas ing gagawang balangkas. Ing sati da lakwas nang makapal at matibe uling patse ugnas la malyari lang mapatad sati nung matbud mu iti. Makakutun iti karing pinutut a yantuk o tangke twi, palapat o kwayan. Ing sukad da reti neng kai singdagul o lakwas la pang maragul kareng tau inya neng patilon da la, kaylangan adwa lang misaup keng pamanugnas at pamipatilo. Ing gawi da reng pantas patilo ya pin ing pamangabit somba o pabyung karing sumangirang talindiking ding guryun. Kabang titilo la, bubyung la’t gagawang makawiling lawiwi deng somba.

Kareng pabuntukan o mabayat buntuk a guryun la masanting ikabit deti. Atin namang mangabit paragas o dildak a salamin bang maging taram o pangasgas kareng akakalele aliwa o kalabang guryun. Kabud milele ya ing guryun ning kalaban, malyari yang mapatlud sati iti at mabulus a keraklan mipapaid kareng mangarayung dane uling deng sati bina lang mangakaba bang ing tilo ding guryun mataluktuk. Keng panaung kasalungsungan a pag-aryan ding bayung kaparalanan, ala na kang binang akit kareting pyalung lakwas na reng guryun. Deng kayanakan pakasubsub na la mu kareng karelang pc, keng yahoo messenger o friendster, kareng cell at i-phones da…

Ing kaparalanan king pamangawa kareng guryun at aliwang sadyang pyalungan bina nang mangakalingwan. Mekad o keraklan e da no akit pa reng tutuking dai.

***

DIPARAN at KASEBYAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“E mu na kakalkalan pa ing milabas.

Ating tau a neng atin lang kataltalan, pati milabas kakaklkalan da ba'da mung apalto a mali ya ing kataltalan da. Buri da pati milas yayabe da ba'da mung apakit a ila makatud la at ding aliwa mali la.

Kabaldugan: E na sukat ikalkala pa ing milabas keng pisasabyan king kasalungsungan, uling e na malyaring ibalik pa ita. Milabas na at ala ta'nang akarapat pa.

***

