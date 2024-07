Ding Kule ning Pinanari (The Colors of the Rainbow)

“Belaus na ning Dyos, “Ini ing tanda ning pamikasundung gagawan ku libutad ku at kekayu at sablang mabibye king paligid yu at sablang mabibye kaybat yu. Kakana ko ring kanakung pinanari karing biga, tanda ning pamikasundu libutad ku at ing Yatu. Magmula ngeni, nung iyulma ke ing metung a biga babo ning Yatu at ing pinanari lunto ya king biga. Atandanan ku ing pamikasundu libutad ku at kekayu

at segana-ganang mabibye ing e na na pasibayung siran pang pasibayu ning albug ing sablang bye.

King penandit a ing pinanari lunto ya king biga, akit ku ya at aganaka ing alang-anggang pamikasundu libutad ning Dyos at sablang mabibye, sablang tawling mabibye lelangan king Yatu.”

At ngana ning Dyos. “Iti ing tanda ning pamikasundu a kanakung tinatag libutad ku

at sablang mabibye king Yatu.”

~ Kamumulan | Dangka 9: Sunis 12-17

(Genesis 9:12-17)

“Aytakda ku ne ing pinanari karing biga,

at iti ing maging tanda na ning pamikasundu libutad ku at ning yatu.”

~ Kamumulan | Dangka 9: Sunis 1

(Genesis 9:1)

“Balang ing pinanari lalto ya karing biga, akit ke iti

at aganaka ing alang-anggang pamikasundu libutad ning Dyos

at ding sabang mabibye lelangan a miyayaliwang uri king yatu.”

~Kamumulan | Dangka 9: Sunis 16

(Genesis 9:16)

“At ing metung a linuklukkarin atin yang aske ning yaspe at rubi.

Ing pinanari a sislag mengari king esmeralda padurutnan ne ing tronu.”

~ Pamipasyag | Dangka 4: Sunis 3

(Revelations 4:3)

“Mengari king pamipalto ning pinanari karing biga king kauran,

antita mu naman ing aslag king paligid na.

~ Esekyel | Dangka 1: Sunis 28

(Ezekiel 1:28)

“Akakit mung I Allah padala yang uran manibat king banwa,

at Itamu gagawa tamung bungang tanaman a miyayaliwa kule?

At karing bunduk dakal a kabilyan, maputi at malutu a miyayaliwa katikdi

at ding aliwa tiktak la katuling.”

~ Ing Manimula Pamipasyag | Dangka 35

(Sahih ( sūrat fāṭir35)

Nganang magsalitang Allah king Koran: “Kamatutwanan, detang sinabi da na,

“Ing Ginu mi ya pin I Allah” at migdatila lking makatud a dalan –

ding angeles kuldas la karela. Ngara, “E kayu tatakut at e kayu paylungkut dapot tanggapam

ing mayap a balita king Paraiso, a mipangakwan kayu. Ikaming angeles kakampi yu kami king makalabwad a bye at king Kayari niti. At magi lang kekayu ding balang pakisabi yung mayap o pagnasan.”

~ Ing Pamipalino | Dangka 35:30-31

Al-Fussilat 41:30-31)

***

Malagu ya ing pinanari anting metung a dake ning metusikluan. Deng kule na, malutu, kule ange o dalandan, dilo, iro, aluntyan o tina, kule matikding iro at kule ubi. Iti kanu ing sasabat keng uran a paratang, ngara deng mangatwa.

Atin mu namang iriya a nung taultunan me iti manakit kang metung a tapayang kisnang gintu keng sikoti niti. Masasambitla ing antini kareng aklat, komiks o piyalbeng “fairy tales”. Deng sunis a makapayuna ibat la karing adwang Banal a Kasulatan—Biblya at Koran.

***

Maligaya at makalam a binyag nang Christna Amari Torres Garcia, a supling da ring miyasawang Siddhan at Shiela Garcia ning Fiesta Communities ning Lungsud San Fernando bukas ka-14 ning Ulyu.

***

Dake Talabaldugan

1. naman¹ – din o rin, mu rin o din; maralas ating makapayunang “mu”. English: and also, likewise, similarly, ditto Alimbawa king pamangamit: “Lakwas mu naman manyaman nung burung mustasa ampong kamatis ing tiltilan keng tiniting ulam.”

2. naman² – amanung bala malulunus o mabibigla keng akakit. English: Oh! Or Whoa! Omigosh! “what a pity!” Alimbawa king pamangamit: “Makalunus naman ing kabilyan na nitang matwang magdili-dili keng pibale-bale a malambat nang alang kayabe.”

***

DIPARAN at KASEBYAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Ya na ing ari,ya pa ing pari.”. Ating taung masaklo mata. Buri na ya mu ing nanabang karing segana-gana. Ala yang buring idake karing aliwang tau. Buri na sarilinan na ngang dili na.

Kabaldugan: Yamu ing babalak, ya mu ing magpasya, ya mu naman ing gagawa, ya mu naman ing numabang at ya mu naman ing miparangalan. Kaya na ngan king masaklo mata.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

dumalan – munta keng metung a dane o lugar saguli, king nanu mang sangkan.

dumalo – munta keng metung a dane o lugar saguli ating sangkan.

lumabas – anti king dumalan, munta keng metung a dane o lugar saguli, king nanu mang sangkan.

labas – munta king kabalenan manibat king danuman, taldawa o marangle.

lumaut – inyang minunang panaun, munta keng metung a marayu o malut dane o lugar gamit ing daung. Ngeni, malyaring gumamit barku, eroplanu o saken pang-gabun.

lumibut – munta kareng dakal a dane o lugar saguli bang maglibang o magpatingangin,

luslus – munta keng lungsud manibatan keng lalawigan.

maglakbe – munta kareng dakal a mangarayung dane o lugar bang magaral, manintunan o magdatun na karing metung a apiling tuknangan na kareting pangmalambatan.

payndalan – anti king dumalan o lumabas, munta keng metung a dane o lugar saguli, king nanu mang sangkan ating sasaryang pake o pakikitan.

paynturu – munta keng metung a dane o lugar saguli, king makabalak a sangkan.

salangi – munta keng metung a pibale-bale saguli pauli ning panagkat ding makibale a menakit king dadalan.

salilung – makisalangi pauli ning pali o uran.

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0945-3795-270.