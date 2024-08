Ding Pibandyan ning Katutwang Ganap (The Opulence of the Absolute Truth)

“Ngana ning Kakataskatasang Panginwan: Makamal Kung kakaluguran, masikanan-takde Ardyun, makirandam kang pasibayu king kakataskatasan kung amanu,

a Kanakung idake keka para king kapakinabangnan mu a layun munye kekang maragul a tula.

Ala karing lupung ding diwata o karing dakilang byasa ing makibalu king pigmulan Ku, uling,

king sablang kagalangan, Aku ing penibatan da ring diwata at ding mangabyasa.

Yang makibalu Kanaku anting e mibait, anting alang kamumulan, anting Kakataskatasang Panginwan ding sablang labwad—ya, e melibo libutad ding tau, mikabus ya karing sablang kasalanan.

Katalinwan, belwan, katimawan king pamikakunu at kalibawan, kapatawaran, pangamakatutwan, pamanampat king sarili at kataimikan, tula at kasakitan, beytan, kamatayan, takut, kelangtakut, kelangkatampalasanan, katatagan, kasapatan, pamagdimut, pamidake, pangabantug at kalausan Aku mu ing kabud linalang.

Ding pitung mangabyasa at bayu ila ding aliwang apat a mangabyasa at ding Manu pipimpunan

ding ketawan] misapwak la king isip Ku, at ding sablang lelangan king labwad ayti menibatan la karela.

Ninu mang makibalu king ligayang ayni at upaya Ku darapat yang alang-salat a makatagulaling

a kasuywan; kaniti alang kapikakunwan.

Aku ing pigmulan ding sablang makadiwa at makayatung labwad. Segana-gana manibatan Kanaku. Ding byasa a makibalu kaniting kisnang kapantasan darapat makaparikil a kasuywan kanaku layun sasamban da Ku kabilugan ding pusu ra.

Ing pamisip ding tibubus kung talasuyu magsantung la Kanaku, ing bye da makasuku Kanaku,

at manikwa lang maragul a kasapatan at ligayang mipanaslag karelang tunggal-tunggal at mipagsalita la dikil Kanaku.

Karelang parating susuyu at sasamba Kanaku king pamalsinta, pagkalub Ku karela ing pamisanak

nung makananu lang miras Kanaku.

Kapamilatan ning pakalulu Ku karela, Aku, makatuknang karing pusu ra, lalasakan ku kapamilatan

ning maslag a sulugi ing dalundum a misapwak king kelambelwan.

Nganang sinabing Ardyun: Ika ing Kakataskatasang Braman, ing pekadakila, ing pekamataluktuk

a karinan at magpadalise, ing Pekasaring Katutwan at ing alang-anggang banal a tau.

Ika ing minunang diling Batala, pekamakapaymbabo at pigmulan, at ika ing e mibait at makalaganas

a legwan. Ding sablang mangabyasang mengari kari Narad, Asit, Dewal, at Byasa bubulalag da iti

para Keka, at ngeni Ika king Sarili Mu bubulalag mu iti kanaku.

O Krisna, tatanggapan kung lubusan anting katutwan ing sablang sinabi Mu kanaku.

E ring diwata o ring asura, O Panginwan, ring makibalu king Kekang pangatau.

Tutu pin, Ika kabud ing makibalu king Sarili Mu kapamilatan ding sarili Mung kegiwan,

O pigmulan ding sabla, Panginwan ding sablang lelangan, Pundiwata ring sablang diwata,

O Kakataskatasang Tau, Panginwan ning metusikluban!

Pakisabi kung mayap a sabyan mong masalese kanaku ring Nwan mung kayupayan a nung king sanu Mu la lalaganasnan ding sablang labwad at tutungtung karela.

Makananu kung migunam-gunam Keka? King sanung miyayaliwang aske ra Ka pakatingiran,

O Nwan a Panginwan?

Sabyan mung masalese pasibayu, O Dyanardan [Krisna], ring Kekang masikanang kegiwan at ligaya, uling e ku sasawang darandam karing mayumu Mung amanu.

Ngang sinabi ning Nwang Panginwan: Wa, ipasyag Ku la ring Kanakung maligayang adle,

dapot deta mung pekamayalto, O Ardyun, pauli ning ing pibandyan Ku alang kapalugitnan.

Aku ing Sarili, O Gudakes, makalukluk karing sablang pusu ring segana-ganang lelangan.

Aku ing kamumulan, ing libutad at ing kapupusan ding sablang lelangan.

Karing Adityas Aku i Visnu, karing sala Aku ing maslag a aldo, Aku i Maritsi da ring Maruts,

at busal da ring batwin Aku ing bulan.

Karing Aklatbelwan Aku ing Sam-weda; akring diwata a Aku i Indra; karing panamdam Aku ing isip,

at karing mabibye lelangan Aku ing upayang mabibye [belwan].

Karing Rudra Aku i Ginung Syiba; karing Yaksa at Raksasa Aku ing Ginu ning pibandyan [Kubera]; karing Vasu Aku ing api [Agni], at karing bunduk Aku ing Meru.

Karing babaylan, O Ardyun, balwan mung Aku ing pun, Braspati, ing ginu ning pamitagulaling.

Karing pekapun Aku i Iskanda, ing ginu ning lumpungan; at karing katawan ning danum Aku ing laut.

Karing mangabyasa Aku i Birgu; karing aksing Aku ing makapaymbabo Om.

Karing daun Aku ing pamanungge karing Nwan a Lagyu [dyapa], at karing e agagalo bage

Aku ing Imalayas.

Karing impugn tanaman Aku ing banal a tanamang tangantangan, at karing mangabyasa at diwata Aku i Narad. Karing magdalit ding diwata [Gandarwa] Aku i Tsitrarat, at karing lelangan mipantas

Aku ing byasang Kapil.

Karing kabayu balwan mung Aku i Utsaisrawa, a misapwak king laut, mibait king tuba

ning kelang-kamatayan; karing mala-ginung gadya Aku i Ayrawat, at karing lalaki Aku ing ari.

Karing sandata Aku ing alti; karing baka Aku ing surabi, talapagkalub ning gatas a lapo-lapo.

Karing sangga king pamaglalalang Aku i Kandarapa, ing ginu ning pamalsinta, at karing ubingan

Aku i Basuki, ing pun.

Karing talabanwang ubingang Naga Aku i Ananta; karing mutsa ring danuman Aku i Barun;

Karing meko nang pipumpunan Aku i Aryam, at karing taladake ning batas Aku i Yama,

ing ginu ning kamatayan.

Karing Daityang asura Aku ing talasuyung Pralad; karing talasambut Aku ing panaun;

karing kaladwan a Aku ing ulimo, at karing ayup Aku i Galura, ing pakpakang talapagdala

nang Bisnu.

Karing talapagdalise Aku ing angin; karing tatalan sandata Aku i Ram; karing asan Aku ing pating,

at karing ilug a mamagus Aku ing Gangga.

Karing sablang pamaglalang Aku ing kamumulan at ing kapupusan at ing libutad mu naman,

O Ardyun. Karing sablang agam Aku ing makadiwang agam ning sarili, at karing mapagmatulid Aku ing katatawlyang katutwan.

Karing titik Aku ing A, at karing misamut Aku ing mikuyug amanu. Aku mu naman ing alang-kagisang panaun, at karing maglalang Aku i Brama, a nung sanu ring miyayaliwa nang lupa babalikid la nu man karin.

Aku ing manyirang laganas a kamatayan, at Aku ing talapalto ring sablang bage lunto pa.

Karing babai Aku ing kasikatan, kapalaran, pamangamanu, panalala, katalinwan, katapatan

at pamibata.

Karing dalit Aku ing Brat-sam daralit king Ginung Indra, at king kawatasan Aku ing sunis Gayatri, aldo’ldo daralit ding Braman. Karing pabulan Aku adwang tawling bulan, at karing kapanaunan

Aku ing mapamulaklak a sibul.

Aku mu naman ing pyalung ning pamitagun karing mapamirayt, at karing maslag Aku ing aslag.

Aku ing tagunmpe, Aku ing pamakipagsapalaran, at Aku ing sikanan ding mangasikan

Karing sapni nang Aku i Basudeb, at karing Pandab Aku i Ardyun. KAring mangabyasa Aku i Byasa,

at karing makayapang talaisip Aku i Usan.

Karing parusa Aku ing pamarug ning pamangamanu, at karing magdulap tagumpe, Aku ing katuntunan. KAring makalingda a bage Aku ing kataimikan, at karing tusu Aku ing katuswan.

Dagdag pa, O Ardyun, Aku ing bining talapalwal ding sablang bye. Alang nanu mang—gagalo

at e gagalo—a malyaring mye nung ala Ku.

O masikanang talasmabut ding kasalang, alang kapupusan karing banal Kung kayaltawan.

Ing asabi Ku na keka ditak mu kabud a kabaldugan ding kanakung alang kagisan a pibandyan.

Balwan mung ding sablang mangalagu, maligaya, at mangasikang lelangan sisibul manibat king ditak mung kislap ning Kanakung keslagan.

Dapot nanu ing pamangaylangan karin, Ardyun, kareng mabusising belwan?

King ditak mung pirasu ning Sarili Ku makalaganap Ku at sasaklung king metusikluban.”

~Dalit ning Kakataskatasang Panginwan | Dangka 10: Sunis 1-42

(The Song of God 10:1-42)

