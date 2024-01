Ding Ula king Panyatang nang Yesukristo, Dake 2 (The Prophecies About the Coming of Lord Jesus Christ, Part 2)

King Dalit | Dangka 2: Sunis 11-12

(Psalm 2:11-12) –

“Suywan Ya ing Ginung ating takut, at tumulang ating pamangalgal. Uman ya ing Mambang, nung e mimwa ya, at mayangu ka bye king dalan, ampat his kamwa na misindi yang agyang ditak mu. Nwan la ngan ding mibibili king kapanaligan da kaya.”

Ding tau miyuyutusan lang samban ya ing “Mambang” mengari king miyuyutusan lang samban ya “ing Ginu” (YHWH). Ini mamayun ya king mesambitla king Wan 5:23:

“a ding sabla parangalan ya ing Mambang, agnan ning pamiparangal da king Ibpa”.

Lawen ya ing Ebreu 1:8-9 at Dalit 45:6-7.

King Diparan | Dangka 30: Sunis 4

(Proverbs 30:4) –

“Ninu ing minukyat na at tinipa king banwa” Ing tinipun king angin karing palad na?

Ing mibalut king imalan Na karing danum? Ing mitatag karing sablang sikoti ning yatu?

Nanu Ya lagyu at ing lagyu ning mambang Na?

Ngeni, bitasang balu yu na!

King sunis ayni, ing “Mambang” e ya mu kabud mipakilala king Maglalang

nung e miyabe ya naman king Maglalang, inya sa magi yang kapante king Maglalang.

Lawen ya naman ing Wan 1:1-5; Kolosyanu 1:13-17; Ebreu 1:3.

King Isayas | Dangka 7: Sunis 14

(Isaiah 7:14) –

“Inya sa ing Ginu mismu dinan na kayung tanda: Lumawe kayu,

ing dalise dalaga muktut ya at mika-mambang ya, at iti mayaus yang Imanwel.”

King mibantug a ula dikil king Talapangabus, mipagkalub manga pitung-dalan a banwa

bayu ya mibait i Yeswa kang Marya, ing “Mambang” e ya mu misapwak king dalise dalaga, dapot “Imanwel” ya a mangabaldugan a “Ing Dyos” ati Yu kekatamu.”

Mesambitla king Mateu 1:23. Lawen ya ing Mateu 1-18 para king kalamnan.

King Isayas | Dangka 9: Sunis 6-7

(Isaiah 7:14) –

“Uling ing metung a supling misapwak ya kekatamu, at ing metung a mambang mibye ya kekatamu; At ing pamanibala mibili karing pago na;

At ing lagyu na mayaus Makasdang Talausuk, Mayupayang Dyos, Lang-anggang Ibpa,

Prinsipi ning Kapayapan. Alang maging kapupusan king pamangdagul ning kayang pamanibala o king kapayapan, king tronu nang Dabid o king kayang kayaryan, bang itatag iti at iyangat iti kambe ning katalarwan at katuliran magmula kanita at angga na king alang-angga.

Ing pamigunyat ning Ginu ding kasigasigan na ning Ginu ding Kawal ning Banwa

yang mipatupad kaniti.

King mibantug a ula dikil king Talapangabus, mipagkalub manga pitung-dalan a banwa

bayu ya mibait i Yeswa kang Marya, ing “Mambang” misapwak ya, at ya mu naman

“ing mambang a mipagkalub” meyaus yang “Ing Mayupayang Dyos”, “Alang-anggang Ibpa”,

at ing magpatuntun karing sabla, king aliwang salita, “Ari ding Sablang Ari at Ginu

ding Sablang Ginu”.

(Lawen ya ing Pamibulalag 19: 16)

King Danyel | Dangka 3: Sunis 25

(Daniel 3:25) –

Mekibat ya at ngana, “Lumawe kayu! Manakit kung lalaking mibulus at maglakad libutad

ning api a e manasakit, at ing aske ning kapat mengari king mambang da ring dyos!!”

Inyang i Nebusyadnesar simbitla na iti, lerawan ne ing kapat a “lalaki” anting “metung

a mambang da ring dyos.” Kabang ing “ding dyos” e ya makatugma

king paganung kapabaldugan ding Babilonyu , ing malamalang pangabulus da ri Syadrak, Mesyak at Abednego, at ing katuwan a “ing mambang” mituring yang metung mu

(salungat king “ding mambang ning Dyos” karing aliwang dake ning Lumang Tipan),

ing sinabi ning ari metung yang pamangilala king ula ning Lumang Tipan dikil king pamanipa na ning Dyos o pamipakit ning Dyos karing tau bayu ing Pamikatawan nang Tau

ning Mambang ning Dyos anting Mambang ning Tau.

King Oseya | Dangka 11: Sunis 1

(Hosea 11:1) –

“Inyang kayanakan nang Israel, liguran Ke ya, at king lwal ning Eyiptu

inaus keng Kanakung Mambang.”

Ing tawling-diling dake niti mesambitla ya king Mateu 2:15 anting parikil kang Yeswa

at ing pamibalik na king Israel manibat king Eyiptu.

King Mika | Dangka 5: Sunis 1-3

(Micah 5:1-3) –

“Ngeni tipunan yu ing sarili yu king kawan, kambang ding kawan; linusub na la kekatamu; kapamilatan ning mutun balabasan ne ing ukum ning Israel king lupa.

Dapot para keka, Betleyem Eprata, binang malati bang miyugne karing palipi ning Yuda,

ibat keka Metung ya sumulung para Kanaku bang maging pekapun king Israel.

Ding pamanyulung na manibat la pa king malambat nang panaun, ibat karing aldo

ning alang-angga. Inya sa't, lakwan na la angga king panaun a ing miyaldo misapwak

neng supling.”

King mibantug a ulang ini ning Talapangabus, mipagkalub pitungdalan a banwa bayu i Yeswa mibait kang Marya, agya mang ing “Mambang” e ya mesambitla makapasaring ne man

king sunis 3 a sasabi dikil king babai a manganak king metung a supling. Ing “supling” ayni, milarawan yang miniral na ibat king alang-angga a gawing makapasubali king Dyos.

Lawen ya ing Mateu 2:6 , nung nu ing Mika 5:2 mesambitla ya ibat karing Pitumpulung talapaglikas (a Grekung pamilikas ning Lumang Tipan). Ing amanu da ribg Magi king Mateu 2::2. “Nu ya karin ing mibait nang Ari da ring Udyus?”, metung yang padaplis a pamanangkin king pangadyos—alang taung malyaring mibait anting ari nung e dapot metung a radya

o prinsipi. Ing pamangamanu a ing supling mibait yang Ari da ring Udyus mamayun ya

king Banal a Kasulatangsaksi a ing Mambang ala yang angga. (lawen ya naman ing Isayas 9:6; Wan 17:24 at Ebreu 7:3. I Yeswa e na kaylangan miputungan uling anting Dyos parati yang Ari ding Sablang Ari! Ing dapat da ring Maging pamanyamba (Mateu 2:11) tutuldu ya naman

king pangadyos na ning anak/mambang. Ing pamanyamba da ring Magi kang Yeswa makabaldugan ya agyang pauli ding adwang sangkan mung makatuki: 1. ing magi kilalala

king pamanyambang batwin dapot keni tataluki la king metung a migit king likas a batwin bang samban ya i Yeswa; king Bayung Tipan , I Yeswa tatangapan na ing pamanyamba kaya dapot i Pedru at ding angeles daraptan da uling e la Dyos. (Dapat 10: 24-26); Pamibulalag 19:10.

***

Masaplalang Bayung Banwa ning 2024 kekongan pung Kabalen Kapampangan!

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0945-3795-270.