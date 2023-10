E Ka Migaganaka Dikil King Bukas (Don't Worry About Tomorrow)

“Inya pin sasabyan Ku kekayu, e kayu migaganaka dikil king bye,

nanu ing kanan yu o inuman; o dikil karing katawan yu, nanung isulud yu.

E wari ing bye migit ya king pamangan, at ing katawan migit karing imalan?

Lawen la ring ayup king angin; e la mamasik o papalut

o misisinup karing kamalig, at makanyan man

ing makabanwang Ibpa papakanan Na la.

E kayu wari lakwas maulaga kesa karela?

Ating metung mu man kekayu kapamilatan ning pamigaganaka

makaragdag metung a penandit king bye yo?

“At bakit kayu migaganaka dikil karing imalan?

Lawen yu la nung makananu lang deng bulaklak king dayatan daragul la.

E la gugunyat o maglala.

Dapot sasabyan Ku kekayu a agyang i Solomon

king kayang pamamanlag e ya miblas anti keng metung mu man kareti.

Nung antita na la pipiblasan ning Dyos ding dikut king dayat,

a ati keni at bukas mibabalugse la king dapug, e Na kayu lakwas piblasan—

ikayung makidimut a kasalpantayanan?

Inya sa't e ko migaganaka, sasabing, 'Nanung kanan mi?'

o 'Nanu ing inuman mi?' o 'Nanu ing isulud mi?'

Uling ding alang sasambang Dyos panagalan da la ring bage a anti reni,

at ing Makabanwang Ibpa balu Nang kaylangan yu la.

Dapot pagdulapan yu pamu ing kayaryan Na at ing Kayang katalarwan,

at ding bage deti mipagkalub la kekayu mu naman.

Inya sa't e ko migaganaka dikil king bukas,

uling ing bukas miganaka ya para king sarili na.

Balang metung a aldo atin yang kaligaligan a sarili na.”

~ Mateu|Dangka 6: Sunis 35-34

(Matthew 6:25-34)

***

Deng maragul a keraklan kareng tau, pakakalulu man o mabandi–ala lang patugut gugunyat manintunan bang atin lang kanan, piblasan at nung dakal na la panakitan bang mikabale lang maragul at masanting at ing kanan da e mu dakal nung e miyayaliwang manganyaman a pamangan. Ing piblasan da e mu dakal nunge mangamal at “branded” anti mo ing Armani, Gucci, Prada at ali-aliwa pang mangamal at kilalang brands. Ing metung kareng malan da katumbas yang e mu paruminggu nung e pabulan a piblasan da reng pakakalulu,

Deng pakakalulu, ala lang patanat gugusal bang manakitan agyang ing kanan da mu patingapun ayapag de kareng asawa at anak da. Ing bale da asne kalati at megawa ya mu pauli ding pemulut dang pira-pirasung dutung at yerung pemulut da nung nukarin ba'la mung makatalakad barung-barung keng gabun a e man karela.

Deng namang mangasalapi o labis-labis salapi e da pa pagkabyan nung nanu ing atin la agyang kata-kata na ing salaping panakitan da agyang ken mung patingapun. Buri da mika-mansion o palasyu la pa, mikasaken lang mangamal o mekad sarili pang yacht, helicopter o deng lakwas masalapi kesa karela—barku at eroplanu. Atin pa ping metung a Amerikanung buri na miras ya Mars uling e pa matula king nung nanu ing atin yang pibandyan nu man iti asna karakal.

Makanyan man, deng pakakalulu lakwas lang ating sangkan bang aganaka de ing Apung Ginu kesa kareng labis-labis pibandyan uling deng tawli para karela agyu dang bumye agyang ala yu ing Apung Ginu. Bala da reng mabandi agyu da na ngan daptan balang buri da a alayu ing Dyos inya e la pa mu rin tutuknang magparakal salapi at pibandyan agyang e da na kaylangan iti.

Ing sakit akakalingwan da ne ing Kakataskatasang Ibpa a migkalub king sablang atin la ngeni uling bala da agyu da na ngan gawan ing sablang buri dang gawan. Isip da “dyos” na la mu naman.

Makanyan man,e sablang pakakalulu agaganaka de ing Apung Ginu at e sablang masalapi akakalingwan de. Ati yu pa mu rin keng kapagnasan, panamdam at panimanman ning ninu man ita.

Ngana pin ning metung a sunis king Biblya: ”Nung nukarin ya ing ing pusu mu karin ya naman ing pibandyan mu.”

***

Dake Talabaldugan

⦁ minatu – menatu, mekipagpalitan lawe, timan o mekipag-galamanu. English – greeted with a stare, smile or handshake. Alimbawa king pamangamit: “Mikasundu na lang pasibayu deng sadyang mipapate uling miyagnan lang minatu keng balang metung.”

***

DIPARAN, KASEBYAN at KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“E ya magawa ing asan nung alang tagnan.” Deng indu ring pibale-bale balu da ing nung ala lang gamitang tagnan o sapi keng asan a kaylangan dang kaliskisan, pangilyan at linisan—e da malyaring aryan ing gagawan da.

Kabaldugan: Ing tagnan maulaga yang paralan bang masalese ing “pamangawa” o pamaglinis king asan bayu ya ilutu. Agyang gumamit ka pang aliwa, kartun o nanu mang panyapin, ngara deng pilosopu o magbyasa-byasa—magagamit la pa mu rin deta anting tagnan. Lakwas yang masanting ing tagnan lakwas masalese at mabilis ing pamangawa king asan. Ing kabaldugan na ya pin ing nung alang antabe king nanu mang daraptan e masalese o e man mayari ing daraptan. Kaylangan ing atin tamung kayadwangan at e malyaring magdili-diling darapat.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

⦁ kalampagan – gawang kaynge kapamilatan ning pamangabug keng dalig o lande, bang mapansing o lingunan da reng kakalampagan mu.

⦁ alingasngasan – mengari keng kalampagan, gawang gulu kapamilatan ning pamangabug keng isip o panamdam, bang mapansing o lingunan da reng alingasngasan mu.

⦁ ligaligan – mengari king alingasngasan, gawang gulu kapamilatan ning pamangabug keng isip o panamdam, bang mapansing o lingunan da reng liligaligan mu.

⦁ aligagan – aplitan, panyamalan, pandalasan bang mapansing o lingunan da reng aligagan mu.

⦁ gulwan – gawan la ngan sanu man karing mesambitlang minuna.

***

