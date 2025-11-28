E-trike at E- bike bawal na sa highway

Ang mga E-trike at E-bike nagkalat na parang kabute sa pangunahing kalsada sa iba't ibang lugar sa bansa.
Dito lang sa City of San Fernando hindi na mabilang ang dami ng E-trike at E-bike na dumadaan o bumibiyahe sa kahabaan ng Mc arthur highway.
Ang mga ito ay kumukuha ng kanilang pasahero sa barangay poblacion ng lungsod at naghahatid hanggang Barangay Sindalan.
Malimit pa nakikipagkarera ang mga dyaber nito sa mga motorista lalu na sa mga pampasahero jeepney.
Inagaw ng mga E-trike at E-bike ang mga passenger jeeps na tinagurian King Of the Road.
Hindi na nila inalintana ang naka abang na panganib sa kanilang pagtakbong matulin sa mga national highways.
At masaklap pa nito wala silang driver license kaya kapag naaksindente ang mga ito.
Kaya nitong nakaraan linggo, isang batas trapiko ang inisyu ng Land Transportation Office (LTO) na kung saan mahigpit na pinagbabawal sa mga E-trike at E-bite ang pagbiyahe o pagdaan sa mga national highway.
Sila ay pede lang mamasada o pede gamitin ang mga ito sa loob ng barangay o subdivisions.
Simula sa Disyembre 1, 2025, huhulihin ng LTO authorities ang mga E-trike o E-bike bumabiyahe sa mga panguhing kalsada.
LTO authorities sana magampanan ninyo ang panghuhuli sa mga E-trike at E-bike.
Baka isang Ningas Cogon lang yan...ka simple lang kautusan na iyan di pa ninyo magampanan.
Aabangan po namin kung gagawin ninyo ang panghuhuli.....