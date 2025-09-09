GAMOT Claims Nabayaran ng PhilHealth bago ang 15 araw

Nagsagawa ang PhilHealth ng kauna-unahang pagbabayad nito sa ilalim ng GAMOT (Guaranteed Access to Medicines and Outpatient Treatment) program sa CGD Medical Depot Inc., isang retail na botika na accredited ng PhilHealth GAMOT na matatagpuan sa Ayala Malls-Vertis North sa Quezon City.
Para sa PhilHealth, ang isinagawang turnover ay bahagi ng kanilang pagtupad sa pangakong gawing abot-kamay ang mga gamot para sa bawat Pilipino.
Ang PhilHealth GAMOT ay komprehensibong outpatient drug benefit package na sumasaklaw sa mga mahahalagang gamot, ito ay sa ilalim ng pinalawak na primary care benefits na YAKAP. Nagdagdag ito ng 54 na mahahalagang gamot sa kasalukuyang 21 na gamot upang gamutin ang iba’t ibang karamdaman gaya ng infections (anti-microbial), asthma at COPD, diabetes, high cholesterol (dyslipidemia), high blood pressure at heart conditions (cardiology), at nervous system disorders, kasama ang iba pang supportive therapies. Ang inisyatibang ito ay katuparan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nakaraang State of the Nation Address (SONA) na gawing abot-kaya at abot-kamay ang mga gamot para sa lahat.
“Hindi lang ito basta bayad sa serbisyong ipinagkaloob ng ating partner pharmacy. Ito ay pagtupad sa pangako na gawing abot-kamay ang gamot sa nangangailangan nito,” saad ni PhilHealth Acting President at CEO Dr. Edwin M. Mercado sa ginanap na turnover rites sa Lungsod ng Makati.
Sa pakikipagtulungan sa mga FDA-licensed retail pharmacies sa buong bansa, tinitiyak ng PhilHealth na madaling makukuha ng mga miyembro ang mga gamot na inireseta sa kanila sa pamamagitan ng mga accredited GAMOT facilities.
Upang magamit ang benepisyong ito, hinihikayat ang mga miyembro na i-download ang eGovPH mobile app upang makapagregister, makapili ng YAKAP Clinic o Primary Care Provider (PCP), at pag-iskedyul ng First Patient Encounter (FPE).
Nito lamang Setyembre 3, mayroon nang 41 GAMOT facilities ang nagpapatupad nito sa National Capital Region (NCR), at inaasahang madagdagan pa ang mga pasilidad na handang tumugon sa programang ito. Inaanyayahan ang publiko na bisitahin ang link na ito
https://www.philhealth.gov.ph/partners/providers/facilities/accredited/GAMOT.pdf upang manatiling updated sa pinakabagong listahan ng mga accredited GAMOT facilities.
