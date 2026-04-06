Generally Peaceful ang Holy Week

Ipinamagmalaki ni Brig. Gen. Jess Mendez, Police Regional Office3 (PRO3) naging mapayapa ang nakalipas na Holy Week sa Central Luzon.
Ayon kay BG. Mendez naging Generally Malnageable ang Peace and Order ang selebrasyon ng Holly Week sa rehiyon.
Sa report ng PRO3 simula March 26maaga hanggang April 5, halos uaabot sa 140 insidente kabilang ang 67 vehicular accidents at 14 na drowning incidents.
Ayon kay BG. Mendez upang matiyak ang kaligtasan ng publiko ang PRO3 ay nagdeploy ng mga pulis sa mga strategic areas sa.
Sa ilalim ng Ligtas SUMVAC 2026 umaabot sa 13,000 personnel kabilang ang police forces, augmentation units, and force multipliers ang ideneploy ng PRO3.
Mismong si BG. Mendez ang nag inspeksyon sa mga bus terminal upang i monitor ang sitwasyon noong Holy Week.
Aabot hanggang Mayo 31 naka deploy ang mga otoridad, ayon pa kay PRO3 director.
Mga nabalasang PDs at CDs
Nitong nakaraang linggo, mayroon mga Provincial at City police diretors ang pinalitan ni PRO3 BG. Jess Mendez.
Si Col. Ritchie Caravalla ang bagong talagang Nueva Ecija police. Si Caravalla dating Olongapo City police. Col. Denieo Maniago ang pumalit sa kanya.
Si Col. Jay Baybayan ang bagong Bulacan Police Director. Pinalitan nito si Col. Angel Garcillano.
Si Col. Garcilliano ang bagong PRO3 Deputy director for Operations. Pinalitan nito si Col. Reynaldo Ogay.
Si Col. Ogay ang bagong PRO3 deputy director for Administratio. Pinalitan nito BG. Rommel Batangan na kung saan siya ang chief ng Highway Patrol Group.
Sa mga bagong talagang mga Col. congrats sa inyong lahat.