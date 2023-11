Grabeng shooting incident sa loob ng Victory Liner

Nitong Nobyembre 16, grabeng pamamaril ang naganap sa loob ng Victory Liner air-conditioned bus sa bahagi ng bulubundukin sa Barangay Joson, Caranglan, Nueva Ecija.

Dalawang gunmen ang malapitan binaril ang dalawang pasahero sina Gloria Atiano, 60, ng Sta. Lucena, Cauyan City, Isabela at Arman Bautista, 55, ng South Cotabato, pawang mga negosyante.

Ang dalawang biktima ay pawang binaril ng mga suspek sa ulo at leeg na agad naman nilang ikinasawi, ayon sa police report.

Ang biktima ay nakasakay sa Victory Liner (CAY-3363) patungo sa south direction at nang umabot sa nasabing barangay pinaputukan ang mga ito, ayon pa sa report.

Pagkatapos mapatay ng gunmen ang dalawang biktima inatasan nila ang drayber ng bus na hihinto ito at sabay bumaba ang mga ito.

Naging viral ang nasabing pamamaril dahil sa kuha ng "dash cam" ng nasabing bus.

Inatasan naman ni Brig. Gen. Jose Hidalgo Jr., Police Regional Office-3 (PRO3) director si Col. Richard Caballero, Nueva Ecija police director na masusing imbestigahan ang nasabing shooting incident.

Hanggang sinusulat ang Kolum nito, hindi pa rin nareresolba ang nasabing shooting incident.

PNP Advisory Group Year-End Assessment Meeting

Noong Miyerkules ginanap ang PNP Advisory Group Year-End Assessment Meeting sa Multi-Purpose Hall ng PNP National Headquarters sa Camp Crame, Quezon City.

Lahat ng mga miyembro ng Advisory Group ng Police Regional Offices sa bansa at National Capital Police Offices dumalo sa nasabing meeting.

Napag-alaman umaabot sa 20,000 ang lahat ng Advisory Group sa buong bansa.

Ang Inyong Lingkod bilang miyembro ng PRO3 Regional Advisory Group ang naatasan dumalo sa nasabing pagpupulong.

Si Lt. Gen. Rhodel Sermonia, PNP The Director for Administrations ang guest of honor ng nasabing aktibidades.

Nilapitan ni Sermonia ang Dateline at ako'y binati.

Matandain pa rin si Sermonia dahil nakilala niya ako kaagad....